"Me niego a decir que fue una tragedia"

El periodista y diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, habló sobre las muertes ocurridas el fin de semana derivadas de la fiesta electrónica de Arroyo Seco por consumo de sustancias tóxicas, muy probablemente de las consideradas drogas de diseño. El legislador le apuntó a los “nichos de corrupción de los diferentes gobiernos” para “liberar este negocio”.

“Me niego a la palabra tragedia -sostuvo-, esto es parte de un negocio liberado. Lo primero que hay que decir que este es un negocio para-estatal y multinacional, sin la participación de nichos corruptos de distintos gobiernos es imposible que se pueda comercializar la metanfetamina o pastillas de éxtasis como sucedió en Arroyo Seco o en la anterior fiesta en Metropolitano”, describió Del Frade en contacto con el programa A Diario (Radio 2) de Rosario.

Respecto de las políticas aplicadas, indicó que “la reducción de daños es sólo para el que es narco y vende pastillas en estos lugares”. El diputado aportó datos oficiales que contextualizan las muertes del fin de semana: “Las Naciones Unidas saca todos los años un informe sobre narcotráfico; en los últimos cinco años la Argentina aparece como proveedora de metanfetamina, de droga de diseño y por supuesto de éxtasis, a Europa y Asia”, para agregar que “no somos solamente los terceros exportadores de cocaína a Europa -primero está Colombia y segundo está Brasil-, ahora también somos proveedores de drogas de diseño”.

El periodista rosarino consideró que “este es un negocio nacional de exportación que siempre se ha mirado de costado por parte de los nichos que colaboran de manera corrupta desde los diferentes gobiernos”.



UNA CARGADA

El diputado provincial dijo que “según el último informe del ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, en 2015 se secuestraron en todo el país 21.749 comprimidos de éxtasis; ¿saben cuántos en la provincia de Santa Fe? Uno. Es una cargada, nos toman de estúpidos”. Del Frade indicó que “esto, que está como cifra oficial, marca hasta dónde llega la corrupción en este tema”. “Cuando se promocionan las fiestas electrónicas se sabe que son lugares en los que se va a consumir, los vendedores van a estas fiestas y hacen lo que quieren, entonces hay una complicidad de ciertos nichos del Estado”, aseguró.

El autor del libro sobre narcotráfico “Ciudad blanca, crónica negra” recordó que “el año pasado el Concejo Municipal, con la idea de reducir daños, puso gente de la secretaría de Salud Pública para asistir a los que consumen éxtasis en estas fiestas”, opinando que “eso es algo así como la legalización de hecho del negocio de las pastillas para chicas y chicos que pueden pagar entre 300 y 2.000 pesos como en la fiesta de Arroyo Seco, mientras en los barrios no hay ningún tipo de control sanitario para los que consumen cocaína y marihuana de mala calidad”.

“Lo que queda claro es que estos muchachos no murieron por lo que significa el consumo, murieron por la libertad absoluta que tiene el narcotráfico que tiene lugares habilitados e incluso controlados para los consumidores para que el que hace negocio tenga más tranquilidad y libertad para hacerlo”, afirmó.“Para mí es un plan deliberado, es un negocio de arriba hacia abajo. Me niego a la palabra tragedia, esto es parte de un negocio liberado”, finalizó.