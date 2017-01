Terminó un año más y llega otro Información General 04/01/2017 Alicia Riberi Leer mas ...

Transcurrieron día tras día, hasta llegar a completar un año, que a nosotros nos parece mucho y para Dios no es nada… En realidad si prestamos atención, advertiremos que para Dios nuestra vida son segundos…para ser segundos los desperdiciamos bastante bien.

Analizando lo que fue este año en nuestro país tristemente debo decir -y me hago cargo de lo que digo- que no sabemos vivir. Nos peleamos entre nosotros, por el solo hecho de pensar distinto y nos convertimos en fanáticos que cierran su mente a cualquier razonamiento. En este país se ha votado y debemos respetar la voluntad del pueblo y bregar por que este país crezca y aprendamos que la alternancia es saludable para cualquier Nación en donde los ciudadanos vayan aprendiendo que el poder elegir es una herramienta valiosa para que nuestros gobernantes respeten lo que el pueblo necesita.

En cambio este año que termina se han creado rivalidades que parecieran insalvables, por no aceptar lo que piensa la mayoría del pueblo. Los que no pensaban como el gobierno anterior respetaron los doce años de mandato, que obviamente ganaron por mayoría. Aprendamos de los pueblos que ya han madurado y respetan la voluntad popular, no es la política, ni la religión temas para enfrentarnos, ya que cada uno tiene libertad de pensamiento y elección.

Gracias a Dios tengo amigos judíos, evangélicos, kirchneristas, macristas, de UNA y no nos peleamos por ese tema, nos respetamos y no nos invadimos. Es por eso que creo que se puede pensar distinto y convivir, ya que en mi propia casa pensamos distinto muchas veces y por eso no nos descalificamos. La libertad de pensamiento no debe ser un discurso sino una realidad para que iniciemos un camino distinto.

Sueño con un país en donde podamos caminar libremente sin temer por nuestra vida y nuestro sustento. Sueño con un país en donde podamos expresar lo que pensamos sin ser apedreados. Sueño con un país en donde cada uno pueda elegir lo que desee sin ser juzgado. Sueño con un país en el que el diálogo sea la herramienta más importante para resolver cualquier situación… sueño con un país en el que todos colaboremos para que nuestra patria sea grande, por el solo hecho de ser argentinos. Sueño con un país en donde los chicos no se droguen, en donde nadie pase hambre, en donde todos aprendamos la cultura del trabajo como mecanismo de crecimiento. Sueño con un país en donde todos tengan un empleo genuino y no un subsidio. Sueño con un país grande en donde todos los niños y jóvenes tengan metas y puedan cumplirlas y no que los intereses creados se las destruyan. Sueño con un verdadero país democrático y no en una fachada.

Sueño una Argentina en las que todos estemos incluidos y les deseo un muy buen año a todos lo que piensan como yo y a los que no, que se cumplan todos los sueños y que todos tengamos una oración por los que no la están pasando bien.

Feliz año nuevo para todos!!!