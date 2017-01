Arnold Schwarzenegger sucede a Donald Trump Información General 04/01/2017 Redacción El actor y ex gobernador de California sucedió al Presidente electo en el programa de telerealidad con algunas expresiones extraídas de sus mayores éxitos de taquilla.

Ampliar FOTO IMDB.COM SCHWARZENEGGER./ Actor de origen austríaco.

NUEVA YORK, 4 (AFP-NA).- "¡Están terminados!" en vez de "¡Están despedidos!". El actor y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, sucedió a Donald Trump en el programa de telerealidad "The Celebrity Apprentice" con algunas expresiones extraídas de sus mayores éxitos de taquilla.

El actor de origen austríaco, de 69 años, lanzado al estrellato en los años 1980 con películas de acción como "Terminator" (1984) o "Conan el Bárbaro" (1980), y gobernador de California entre 2003 y 2010, es el nuevo jefe del programa que convirtió a Donald Trump en una celebridad nacional en Estados Unidos, mucho antes de su candidatura a la presidencia.

A juzgar por las reacciones de los usuarios en las redes sociales, Schwarzenegger parece haber logrado un buen debut en este primer capítulo de la octava temporada, grabada en Los Ángeles y emitida el lunes a la noche, con personajes como Boy George o el célebre inversor Warren Buffett.

"El primero no era fácil, pero ahora las celebridades conocen mis expectativas. Correr riesgos, dar todo", tuiteó después del show.

En un acuerdo polémico, el estudio que produce el programa, MGM Television, había dicho en diciembre que el magnate inmobiliario, que entrará en la Casa Blanca el 20 de enero, se mantendría como coproductor ejecutivo, con su nombre en los créditos.