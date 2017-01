Abrió un McDonalds cerca del Vaticano Información General 04/01/2017 Redacción PESE A PROTESTAS

ROMA, 4 (AFP-NA). - Un restaurante McDonalds abrió cerca de la Ciudad del Vaticano y de la plaza San Pedro, pese a la oposición de varios cardenales y restauradores del barrio.

Angelo Tosti, propietario de la trattoria "Marcella", situada del otro lado de la calle, dijo con ironía: "¡estoy maravillado de que el papa se exprese contra las multinacionales y hayan alquilado luego un local del Vaticano!". Y añadió: "Eso arruina a toda la zona".

Abierto el viernes en medio de la mayor discreción, el establecimiento del gigante estadounidense de la comida rápida, dotado de una apariencia sobria, ya estaba lleno a reventar el martes.

Ocupa un pequeño ángulo entre un grupo de casas, alquilado por APSA, administrador de los bienes inmobiliarios del Vaticano. En el grupo de casas viven muchos cardenales y hay algunas embajadas ante la Santa Sede.

"Cuando uno viene a Italia debería comer cocina italiana y cuando viene a Roma cocina romana", dice Angelo, mostrando todas las especialidades de su carta, desde pastas carbonara hasta alcachofas a la romana.

Pero para Brooke, joven turista australiano apresurado, que acaba de salir del McDonalds con un "burger de pollo" en una bolsa de papel, "¡eso es más rápido que en la trattoria y está cerca de las atracciones turísticas!".

Las protestas llegaron a su máximo nivel en octubre, impulsadas por una asociación de defensa del barrio histórico que rodea al Vaticano.

La asociación temía la desaparición de "la identidad de la zona", ya paracitada por muchas tiendas de baratijas y puestos de comida rápida.

"Es una decisión perversa y controvertida", afirmó el cardenal Elio Sgreccia, en entrevista a La Repubblica, diario que calcula el alquiler mensual en 30.000 euros. Según el diario, otro cardenal furioso escribió al Papa para pedirle su intervención en el caso.

El martes, la hermana Francesca, que vino de Liguria para hacer sus compras en una tienda religiosa, no había oído hablar de la polémica.

"A los jóvenes les gusta" eso, dijo en signo de aprobación, al considerar que pueden ir antes o después de la visita a la cercana basílica de San Pedro. "Ya hay muchas trattorias", añadió.

El gigante de la comida rápida McDonalds no pudo sin embargo implantar una sucursal del negocio en la famosa Piazza del Duomo de Florencia a fines de 2016, pues el proyecto fue rechazado por el alcalde. Ahora la empresa multinacional pide cerca de 18 millones de euros por daños e intereses a la ciudad.



"NO ORDENO A HOMOSEXUALES"

BUENOS AIRES, 4 (NA).- El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, afirmó que no ordena en el sacerdocio a "afeminados ni homosexuales" por considerar que esos actos son "intrínsicamente desordenados y contrarios a la ley natural".

"A los muchachos que vienen a verme porque quieren entrar al seminario les pregunto: ¿te gustan las chicas? Yo no ordeno a un candidato que no me diga que le gustan las chicas", aseguró Aguer.

"En el capítulo seis de la primera Carta a los Corintios dice: no os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni ladrones, ni avaros, ni afeminados, ni homosexuales, heredarán el reino de Dios", añadió el prelado en declaraciones a radio La 1110.

Consultado sobre versiones periodísticas que señalarían una visión menos rígida de la Iglesia Católica respecto a la homosexualidad, Aguer aseguró que "el periodismo tergiversa constantemente las declaraciones de los obispos y las opiniones manifestadas por la Iglesia".

"Nadie es amigo o enemigo de los gays. Hay una doctrina de la Iglesia sobre eso que la respeta tanto (el ex arzobispo de Buenos Aires, Jorge) Bergoglio como yo. Esa doctrina está hoy en el mismo estado que estuvo siempre y estará", expresó.

El arzobispo de La Plata señaló que tanto las sagradas escrituras como el catecismo de la Iglesia Católica se manifiestan "muy claramente" respecto de la condición de los homosexuales.

En la primera, se los referencia puntualizando que no "heredarán el reino de Dios" y en el catecismo se considera que sus actos son "intrínsecamente desordenados y contrarios a la ley natural", afirmó.

"Se señala que la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia las personas del mismo sexo, reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas, y su origen psíquico permanece en gran medida inexplicable", expresó.

"Cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva, no pueden recibir aprobación en ningún caso", agregó.