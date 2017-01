La situación en los asentamientos Locales 04/01/2017 Redacción Leer mas ...

La situación en los asentamientos de la ciudad se vio agravada con el paso de la tormenta, que afortunadamente no golpeó de la misma manera en que lo hizo en los barrios del sur de la ciudad. Sin embargo, el drama en estos lugares está latente.

Como suele suceder en este tipo de fenómenos, las familias que viven en este tipo de sectores vieron afectados sus colchones, ropas, calzados y frazadas. Al no haber ripio, los accesos se tornan dificultosos y las viviendas se llenan de barro.

En el asentamiento de barrio Villa del Parque, la mayor parte de las chapas que se emplean para las viviendas, no se volaron. Igualmente ingresó agua a las casas, sobre todo por abajo de las paredes, y eso fue suficiente para dejar al descubierto la precariedad con que estas familias viven.

El secretario de Desarrollo Social del Municipio, José Luis Rossetto, informó a LA OPINION que se llevaron colchones, ropa, agua y leche al lugar. Pero aclaró que no se organizó desde la Municipalidad ninguna campaña solidaria.

"La primera asistencia ya está dada. Nos parece bien que, si organizan llevar ropa o lo que sea, lo hagan. Pero no hay campaña oficial para recaudar elementos para estas familias. Porque ya lo hemos realizado", expresó.

Más allá de esta aclaración, existe un grupo de personas que trabaja en el asentamiento de Villa del Parque que viene impulsando la recolección de elementos para asistir a los damnificados. A través de las redes sociales están solicitando insecticidas, repelentes de mosquitos, agua mineral y lavandina. Y se pueden acercar al Centro Estación Esperanza, ubicado en Intendente Giménez 950, de barrio Fátima.