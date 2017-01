Tarragó Ros quiere ser gobernador de Corrientes Nacionales 04/01/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El músico de folclore Antonio Tarragó Ros está cerca de oficializar su candidatura por Cambiemos a gobernador de Corrientes, actualmente gobernada por el radical Ricardo Colombi, quien no puede volver a presentarse al cargo.

En diciembre comenzaron a verse afiches de campaña pegados en las paredes de Corrientes con la imagen del músico, quien ya no esconde su deseo de competir en septiembre próximo en las elecciones a gobernador. En tiempos de la presidencia de Carlos Menem, Tarragó Ros ya había amagado con postularse al mismo cargo, aspiración que finalmente declinó.

De confirmarse la postulación, el histórico cantante de chamamé se convertirá en uno de los nombres con que Cambiemos buscará conservar su dominio político en la provincia. Pese a su origen peronista, Tarragó Ros es una de las cartas fuertes que maneja Colombi para ordenar su sucesión, en tanto y en cuanto el radical (cuyo segundo mandato vence en diciembre próximo) quedará fuera de combate en las próximas elecciones, ya que la propia Constitución de Corrientes no autoriza la re- reelección.

Semanas atrás, el senador nacional Carlos Mauricio "Camau" Espínola había lanzado su candidatura a gobernador de Corrientes por el PJ, en un multitudinario acto celebrado en la ciudad de Mercedes.