Precaución por los mosquitos Locales 04/01/2017

La subsecretaria de Salud, Brenda Vimo, informó: "estuvimos entregando pastillas potabilizadoras y agua potable a quienes necesitaban, y tenemos a disposición en los centros de salud la medicación adecuada para cualquier patología que pudiera surgir en esta situación, pero hasta ahora no hemos tenido inconvenientes".

"Estamos atravesando por condiciones climáticas aptas para que se reproduzcan muchísimo los mosquitos: hay muchos residuos esparcidos, agua estancada, humedad y calor", explicó la funcionaria. "No se puede fumigar en estas condiciones, porque las lluvias intermitentes barren la sustancia, así que es muy importante el compromiso de todos", subrayó. "Mantener limpio el hogar, instalar mosquiteros, usar repelente tanto en la piel como en la ropa, y que esta sea fresca pero que cubra la mayor superficie del cuerpo posible, son las medidas básicas. Si la semana próxima mejora el tiempo podremos comenzar con la campaña de fumigación", puntualizó.

En tanto, desde el área de Desarrollo Social y de Vivienda se confirmó que se visitaron todos los domicilios afectados para relevar necesidades y asistirlas, y que se están atendiendo las urgencias de las familias a las que se les desprendió la totalidad o parte del techo de sus casas. Sobre el particular, hoy terminarán de distribuirse los materiales para las reparaciones pertinentes. También se está comenzando a brindar ayuda en casos de paredes derribadas y pozos desmoronados.

"Todas las familias que tenían alguna problemática de vivienda fueron visitadas y tenemos relevada la gravedad de cada una", confirmó Miriam Villafañe, del área de Vivienda. Cabe destacar que hay un total de 40 hogares afectados, 15 de ellos con daños graves.