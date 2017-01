Extremar cuidados Locales 04/01/2017 Redacción Leer mas ...

A raíz de las precipitaciones que afectan estos días a nuestra ciudad y de los persistentes alertas climáticos, desde el municipio brindaron una serie de medidas preventivas en caso de inundaciones en el hogar.

Para evitar inconvenientes en los hogares, se deben revisar los techos de la vivienda y asegurar las partes que pudieran volarse (tejas, chapas); limpiar las canaletas y desagües; retirar del exterior cualquier objeto que pudiera ser impulsado por el viento, por ejemplo macetas en ventanas o balcones, elementos en patios y veredas.

También es importante limpiar accesos y patios de la vivienda donde se pueda generar gran acumulación de agua, cerrar y asegurar puertas y ventanas, no asomarse a ellas durante la tormenta. Otra medida es resguardar los vehículos en garajes o cocheras. No se deben dejar debajo de los árboles.

Finalmente, no sacar la basura ni arrojarla en la vía pública y tener a mano los teléfonos útiles para cualquier caso de emergencia: salud, bomberos policía, GUR, Defensa Civil.