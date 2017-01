Ex Combatientes de Malvinas protestaron frente a la Rosada Nacionales 04/01/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Integrantes de la Asociación Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos protestó ayer junto a otras organizaciones sociales y políticas frente a la Casa Rosada al cumplirse 184 años de la ocupación inglesa de las islas y denunció que el Gobierno de Mauricio Macri "aleja" al país del camino de recuperación del ejercicio soberano en el Atlántico Sur. "A partir de la llegada a la Presidencia de la Nación de Macri se evidencia una política que nos aleja del camino hacia la recuperación de nuestro ejercicio soberano en el Atlántico Sur", advirtieron los excombatientes en un comunicado que leyeron en las puertas de la Casa de Gobierno, donde se reunieron unas 300 personas con el acompañamiento de Madres de Plaza de Mayo y La Cámpora.

Las críticas también alcanzaron a la Cancillería, por el acuerdo firmado con el Reino Unido sobre la explotación de hidrocarburos en el archipiélago y por la inminente implementación de escalas en territorio continental argentino en los vuelos a Malvinas.

"Lamentablemente hay un viraje abrupto (en las negociaciones sobre soberanía) con políticas erráticas. La pretensión británica es que no sigamos acudiendo a los organismos internacionales", sostuvo en declaraciones a NA el secretario de relaciones institucionales del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, Ernesto Alonso.

Para el excombatiente, el acuerdo con el Reino Unido sobre explotación de recursos en las islas "viola la Constitución Nacional y viola las leyes vigentes de pesca y de hidrocarburos", aprobadas durante la gestión de Cristina Kirchner. "No pueden invitar a violar leyes nacionales, porque la Argentina ha perseguido penalmente a las empresas que de forma ilegal e ilegítima explotaron los recursos naturales" en este territorio, explicó Alonso.

El veterano se refirió además a la polémica generada por la difusión por parte del Ministerio de Desarrollo de la Nación de un mapa de la Argentina que no incluía a las Islas Malvinas y, al respecto, señaló que la cartera que conduce Carolina Stanley "no puede disculparse echándole la culpa al portero".