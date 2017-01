Un abrazo simbólico al Ministerio de Educación Nacionales 04/01/2017 Redacción PROTESTA DE TRABAJADORES

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Trabajadores del Ministerio de Educación afiliados a ATE, con el apoyo de los docentes de UTE- Ctera, realizaron ayer un "abrazo simbólico" a la sede de la cartera que encabeza Esteban Bullrich y, ante la falta de respuestas al reclamo por la reincorporación de despedidos en esa dependencia, extendieron el paro por "tiempo indeterminado".

Luego de realizar un "abrazo simbólico" al Palacio Pizzurno, en el marco del paro de 24 horas lanzado el lunes para que dé marcha atrás con los "400 despidos" en la planta transitoria, se realizó una asamblea en la que los trabajadores definieron prolongar por "tiempo indeterminado" la medida de fuerza, aunque con presencia en los lugares de trabajo.

"Decretamos a través de ATE Capital un paro por tiempo indeterminado. Lo que vamos a hacer a partir de mañana es un paro activo en las oficinas, con acciones puntuales como reuniones informativas con los compañeros en cada uno de los edificios. El objetivo es seguir generando presión a las autoridades para que nos reciban y nos escuchen", reveló a NA Joan Ramos, de la Junta Interna de ATE-Ministerio de Educación.

Fuentes vinculadas a la conducción ministerial señalaron, en tanto, que los contratos no renovados son 205 y no 400 como viene denunciando ATE. "Se renovaron 1.200 contratos de planta transitoria, mientras que sobre un total de 205 contratos que vencían el 31 de diciembre se decidió la no renovación de los mismos, ya que incumplían el horario de trabajo. Una gran cantidad de esos contratos cumplían sólo 4 o 5 horas cuando la jornada es de 8 horas", justificaron fuentes de la cartera educativa.

El paro fue resuelto el lunes por la tarde luego de que las autoridades incumplieran por segunda vez en una semana el compromiso de convocar a una mesa de diálogo para revisar no sólo la decisión que afecta a los trabajadores de planta despedidos sino también la situación de los 2.600 tutores virtuales que venían cumpliendo funciones por contrato en el marco del programa "Nuestra Escuela", que podría sufrir recortes.