Recomendaciones Policiales 04/01/2017

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe brindó recomendaciones para contratar servicios relacionados con el turismo y las agencias.

* Agencias de turismo: chequear que la agencia tenga número de legajo en el Ministerio de Turismo de la Nación, a través del sitio webwww.turismo.gov.ar/agencias . Corroborar que la agencia publique los precios totales o finales, que informe al pasajero sobre la documentación necesaria para ingresar al país de destino, las condiciones de la hotelería contratada, las comidas incluidas, los aeropuertos de llegada y salida, y las condiciones en caso de que el viajero necesite devolver o modificar sus servicios. Poner atención al uso de la palabra “similar”.

* Hoteles: asegurarse de conocer todos los términos y condiciones para que no te lleves sorpresas desagradables. Llevar consigo la clave de confirmación de la reserva, la hora exacta en que vence la reserva y saber qué pasa en caso de cancelar (si cobran una cantidad, ¿a cuánto asciende?, o si será descontada de tu tarjeta bancaria). Consultar también qué sucede si, por causas ajenas, como el retraso del vuelo, no puedes presentarte a tiempo.

* Transporte aéreo: tanto la legislación latinoamericana como la europea contemplan la asistencia a los pasajeros en los aeropuertos frente a vuelos demorados sea por circunstancias operativas, técnicas o meteorológicas. Esto significa que los pasajeros tienen derecho a cierto tipo de asistencia: a refrigerios, comidas o, si corresponde, alojamiento. En caso de pérdida del equipaje o de constatar averías en el mismo, se sugiere no abandonar el aeropuerto sin dejar constancia del reclamo, para lo cual debes dirigirte a la empresa que te transportó.

* Transporte terrestre: el equipaje que se transporta en la bodega está asegurado, por lo tanto, la pérdida total o parcial o el deterioro del mismo, debe ser indemnizado. Al momento de despachar el equipaje, la empresa debe entregarle un ticket, consérvelo durante todo el viaje y no lo entregue hasta que el equipaje le sea devuelto en perfecto estado.

* Alquileres: tener referencias de los propietarios o de la inmobiliaria a través de la cual se alquila. Si tiene dudas, solicite referencias de la misma al Colegio Profesional y/o en la Dirección de Turismo correspondiente.