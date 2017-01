Periodista pide que no "visibilicen" los piquetes

Pablo Sirvén dijo en Intratables que el Gobierno, en lugar de resolver los conflictos, debería mandar las oficinas públicas a las "periferias de la ciudad" para que los piquetes no molesten. Además, propuso que los medios no le den cobertura a las protestas. Mirá un video.

Lejos de hacer foco en la represión a los docentes despedidos que reclaman en el ministerio de Educación, el periodista Pablo Sirvén en el programa Intratables (Canal América) decidió tratar la noticia desde la problemática de los piquetes que afectan el tránsito.



En esa línea, el panelista y secretario de la Redacción del diario La Nación propuso que el Gobierno lleve "todas las oficinas públicas a la periferia de la Ciudad".



Pero esa no fue la única brillante idea de Sirvén para tapar el conflicto social abajo de la alfombra sino que además pidió que los medios no "visibilicen" los piquetes, de acuerdo a información de Diario Registrado.



"Que los medios de comunicación digan que hay una protesta y no la visibilicen", sugirió el periodista de La Nación.