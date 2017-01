Supermercados Pingüino entregó el premio de $ 150 mil a Jesús Zapata Información General 03/01/2017 Redacción El afortunado ganador de la promoción "Mesas Felices" es camionero y vive en barrio Barranquitas de Rafaela. Como lo llamaban a su teléfono celular pero no respondía, desde el supermercado lo fueron a buscar y lo encontraron en la casa de un vecino.

Ampliar FOTO J. BARRERA GRAN PREMIO. Francisco López, gerente de Marketing de Pingüino, entregó el cheque para las fotos en el bar del supermercado. SOLIDARIDAD. Carolina López (centro) al entregar la donación de $ 30 mil a Claudia Elsener y Ana Santucci, representantes de La Casona de los Pibes. SORTEO. Los cupones vuelan por el aire en la definición de la promoción "Mesas Felices" de Pingüino.

Jesús Zapata fue el más afortunado de los clientes de Supermercados Pingüino al ganar el premio mayor de 150 mil pesos de la promoción "Mesas Felices". Su cupón fue el que atrapó en el aire la mano de la niña Josefina durante el sorteo efectuado el pasado sábado por la mañana en el Bar de la casa central de bulevar Lehmann de Rafaela, con la participación de los principales directivos de la empresa.

Una enorme expectativa se generó a medida que se acercaba la hora del sorteo del primer premio que fue supervisado por el escribano Martín Peretti. Mientras el conductor anunciaba que había llegado el momento, distintos clientes se acercaron al sector del bar para conocer el nombre del ganador, en tanto que los niños Teo, Maia, Josefina y Luisina mezclaban y volvían a mezclar los miles de cupones depositados por los clientes durante noviembre y diciembre en las distintas sucursales de Pingüino en Rafaela y San Francisco.

Y decenas de cupones volaron al aire, Josefina atrapó el cupón de Jesús Zapata, por lo que una vez que se comprobó que los datos estaban correctamente incorporados se procedió a llamar al titular. Sin embargo, del otro lado del teléfono nadie respondía lo que no hacía otra cosa que sumar incertidumbre. ¿Quién será Jesús? Rápidamente el supermercado fue a buscar a Zapata a su casa de calle Ciudad de Esperanza al 1.600 de barrio Barranquitas, lo encontraron de un vecino y lo llevaron al lugar del sorteo para hacer entrega del premio.

Ante todos, Zapata no ocultó su emoción por haber ganado $ 150 mil pesos el último día del 2016. Francisco López, gerente de Marketing de Pingüino, fue el encargado de entregar el cheque para cobrar el premio en el banco y también ese de gran escala para cumplir con la sesión de fotos. En el mini escenario, el afortunado cliente indicó que no tenía carga en la batería de su teléfono celular pero que finalmente el enviado del supermercado lo encontró cuando estaba junto a un vecino. Y reconoció que nunca antes había ganado premios mediante sorteos: "Es la primera vez que nos toca", afirmó entre sonrisas.

Zapata, quien es padre de cuatro hijos, señaló que trabaja como conductor de un camión lechero que lo obliga a estar disponible todos los días para recolectar la producción de los tambos. "Esta noche no voy a poder celebrar porque, como todos los días, tengo que salir a trabajar con el camión", dijo en referencia al festejo de Año Nuevo. ¿Y con el dinero qué va a hacer? Manifestó que no tenía planes pero que quizás utilizará parte del premio para realizar próximamente un viaje a Bariloche.

A lo largo de la vigencia de la promoción, Pingüino entregó más de 2.000 premios instantáneos en todas las sucursales, entre ellos termos, tablas, manteles individuales y jarras de vidrio. Pero también concedió otro de los premios importantes como el denominado “Tu próxima compra gratis”: cientos de clientes fueron sorprendidos al azar con una sirena y accedieron al beneficio de realizar la siguiente compra sin cargo, por el mismo valor del ticket de los productos que se estaban llevando.

En forma paralela al premio que se otorga a los clientes, Supermercados Pingüino elige una institución de bien público para entregar una donación. El año pasado había sido beneficiado el Hogar Granja El Ceibo y en esta oportunidad la directiva de la empresa, Carolina López, entregó $ 30 mil a la Asociación Casona de los Pibes, que estuvo representada por Claudia Elsener y Ana Santucci.

Con "Mesas Felices", el supermercado de la ciudad eligió reconocer la confianza de los clientes de la empresa no sólo con premios sino también con ideas y buenos deseos. Por eso, a través de medios masivos, redes sociales y en las propias sucursales, supermercados Pingüino intenta valorar la mesa como punto de unión y encuentro entre familiares, amigos, y también con uno mismo. La mesa es diálogo, es encuentro, es reflexión. Pingüino valora la familia, los amigos, el amor, y lo celebra en cada mesa servida.