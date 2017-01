"Fue una etapa para entrar en clima", señaló Pablo Novara Deportes 03/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO FACEBOOK PABLO NOVARA. Firma autógrafos previo al inicio de la prueba en Asunción.

En el momento de establecer el contacto telefónico, Pablo Novara estaba completando la hoja de ruta de la segunda etapa del Dakar 2017, en el bivouac de Resistencia.

El piloto de la localidad de Bauer y Sigel, que finalizó la primera etapa en el vigésimo lugar en la categoría Quads, fue entrevistado en directo por "Tiempo de Velocidad", el programa que se emite de lunes a viernes -de 18:00 a 19:00- por LT28 Radio Rafaela.

Pablo se mostró "conforme por lo realizado, porque en definitiva pude completar el primer día sin ningún tipo de dificultades y respetando el plan de carrera que habíamos diagramado con el equipo".

"Fue una etapa para entrar en clima de Dakar, porque el único especial fue de 39 kilómetros, una distancia muy corta teniendo en cuenta las exigencias que deberemos afrontar en los próximos días; tuve un buen ritmo hasta muy cerca del final, cuando un competidor que iba más lento terminó complicándome por la tierra que levantaba y por lo estrecho del camino, que me imposibilitó superarlo", expresó.

Novara sostuvo que "la idea era poder avanzar varios lugares en el camino para tener una mejor posición en la largada de la segunda etapa y ese objetivo lo pude cumplir; es importante porque me permitirá ocupar un lugar en el medio del pelotón que conformarán las motos y los quads, algo que será fundamental para mantener el ritmo".

Pablo no pudo disimular su emoción cuando hizo referencia a la largada simbólica del domingo en Asunción, al señalar que "en ese momento tomé conciencia que estaba cumpliendo el sueño que me había propuesto hace muchos años; siempre quise correr un Dakar y esa tarde, en la ciudad de Asunción, se transformaba en una realidad que es muy difícil poder describir con palabras".

Luego de adjudicarse el título en el reciente Campeonato Argentino de Rally Cross Country, el piloto que lleva el nombre de su pueblo en el frente de su Quads y que es empujado por toda nuestra región, no se aparta de su objetivo. "Sólo pienso en llegar y poder estar en Buenos Aires, el 14 de enero, cuando finalice la competencia. Esa sería la mayor satisfacción, y también, el mejor regalo que le pueda hacer a quienes confiaron en mí", dijo Pablo.

"Soy consciente que este desafío recién empieza, pero me preparé durante mucho tiempo para superar cada uno de los obstáculos que puedan ir apareciendo a lo largo de un camino de tremenda complejidad; sé que no es sencillo, pero confío en alcanzar la meta", finalizó.



Víctor Hugo Fux