Salomón ganó juicio millonario a América TV Información General 03/01/2017 Redacción Una cámara oculta mostró a su ex marido con una travesti en 2004.

Ampliar FOTO LA NACION ACTRIZ./ Beatriz Salomón.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La actriz Beatriz Salomón le ganó un juicio millonario al Canal América, la productora Eyeworks Cuatro Cabezas y los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miram Lewin por un informe televisivo en el que se mostraba a su ex marido, el cirujano Alberto Ferriols, teniendo relaciones sexuales con una travesti.

De acuerdo con el fallo dictado por el Juzgado en lo Civil 40, los condenados deberán pagarle en el plazo de diez días un resarcimiento económico de 14.593.551 pesos a la actriz, que con los intereses se eleva a casi 30 millones.

El juicio se inició en octubre del 2004, a raíz de un informe del desaparecido programa "Punto Doc", que conducían Tognetti y Lewin bajo la dirección de Mario Pergolini, basado en una cámara oculta, en el que se acusaba a Ferriols de hacerle descuentos a sus clientes travestis a cambio de favores sexuales.

Ferriols por entonces estaba casado con la exvedette y poco antes habían adoptado a las dos hijas del matrimonio, Noelia y Bettina.

Ese informe fue anticipado en el programa "Intrusos en la noche", que conducían Rial y Ventura también por la emisora América, en presencia del matrimonio, que no había sido avisado previamente sobre el contenido que iban a difundir.

La abogada de Salomón, Ana Rosenfeld, dijo que se trata de "un fallo único, que tiene que ver con los trabajos que Beatriz perdió por el escarnio público", dado que por ese informe "decayó su nombre y su imagen" y estuvo mucho tiempo sin conseguir trabajo. "No había necesidad de dañar a Beatriz y a sus hijas. De una no tenía la adopción plena y podía haber corrido riesgo", afirmó.

Antes de que saliera al aire el informe por "Punto Doc", el entonces matrimonio fue invitado al programa "Intrusos en la noche". "Me dijeron que iban a poner un informe sobre nosotros, pero nada más. Rial me llevó para humillarme al aire. Al día siguiente, felicitó a su producción por el pico de rating. Fue tremendo", declaró más tarde Salomón.

Tras el programa, la ex vedette se separó de Ferriols, quien también entabló una demanda por la cámara oculta aunque llegó a un arreglo extrajudicial y desistió de las acciones a cambio de unos 200.000 pesos en el 2007.

La actriz, actualmente haciendo temporada en Mar del Plata de la mano de José María Muscari con la obra "Extinguidas", al conocer la sentencia expresó en Twitter que "al fin se hizo justicia", tras doce años de causa judicial.