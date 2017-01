Serrano, en la mira del ‘Tomba’

Como en cada mercado de pases, los rumores están a la orden del día. En Atlético de Rafaela los apuntados son varios y si bien aún la institución de barrio Alberdi no oficializó la llegada de ningún ofrecimiento formal ahora se suma un interés de Godoy Cruz de Mendoza por Walter Serrano.

El capitán de la ‘Crema’ es uno de los que figura en la órbita del “Tomba”, que busca un volante central y un defensor, de cara a un 2017 que lo tendrá jugando Copa Libertadores (debuta el 8/3 vs Atlético Mineiro).

Los otros que estarían en carpeta serían Federico Vismara y Nicolás Domingo. Serrano tiene contrato con Atlético de Rafaela hasta junio próximo y entre hoy y mañana podría quedar definida su salida.

Vale recordar que en el mercado de invierno Serrano estuvo a punto de irse y no lo hizo. Más allá de vestir la camiseta de Atlético, el nicoleño (30 años) también tuvo un paso por Argentinos Juniors, en la temporada 2013/2014.

Por otro lado, Gabriel Gudiño continuará en la ‘Crema’ hasta la finalización del torneo de la Independencia.

Los dirigidos por Llop retomarán mañana (9 hs.) a los trabajos en el inicio de la pretemporada, la cual se desarrollará íntegramente en nuestra ciudad y que por el momento tiene confirmados tres amistosos (vs Sp. Belgrano de San Francisco acá y allá, más Unión de Santa Fe).



ALMIRON A COLOMBIA



El paso del centro delantero Sergio Almirón por Atlético de Rafaela fue sin pena ni gloria. Llegó en septiembre de 2016 y antes de finalizar el año fue declarado prescindible por el DT. En la jornada de ayer medios colombianos afirman que Almirón arregló su llegada al Huila de Colombia, equipo dirigido por el ‘Flaco’ Vivaldo y que tiene a Jorge Bermúdez como director deportivo.

Por barrio Alberdi aún no dan por concretada su salida pero todo está encaminado para que se desvincule de Atlético.

De esta manera, con la salida de Almirón ya son tres las bajas que tendrá Juan Manuel Llop de cara al reinicio de temporada que se aproxima. El defensor Rodrigo Colombo no renovó su vínculo con Atlético y Mariano Puch se desvinculó para pasar a jugar en Los Andes. Restan definir los casos de Nelson Benítez y Eros Medaglia, los otros dos futbolistas que no serán tenidos en cuenta por ‘Chocho’ Llop.