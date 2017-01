¿Elección decisiva? Locales 03/01/2017 Redacción Leer mas ...

¿Es tan decisiva como se dice la elección de medio término para el futuro del partido gobernante? Sin dudas es importante, pero no determinante para decidir totalmente el futuro. Si se quiere apelar a un ejemplo en contrario, es bastante reciente, pues cuando en 2009 el kirchnerismo perdió la elección legislativa con nada menos que el propio Néstor Kirchner y Daniel Scioli encabezando las listas en la provincia de Buenos Aires, luego en 2011 Cristina Fernández de Kirchner ganó la presidencia de la Nación por ese mismo sector político con el 54% de los sufragios. Es cierto que hubo algunas circunstancias especiales, que nadie pueda asegurar que no se repitan.

La economía es un factor fundamental para definir elecciones, y si el partido gobernante Cambiemos pierde en 2017 las legislativas porque no consigue todavía poner de pie a la actividad económica -y consecuentemente mejorar la situación social-, ¿quién asegura que no la recomponga en 2018 y allane el camino hacia las presidenciales de 2019.

Hemos visto, más de una vez, que en política no hay nada imposible.