Ganó Zeballos y se le viene Djokovic Deportes 03/01/2017 Redacción Federer reapareció tras seis meses con un triunfo

Un buen comienzo de año para Horacio Zeballos en Doha. Ante Florian Mayer, el argentino salvó dos match points en un tiebreak decisivo y terminó imponiéndose por 6-7 (3), 6-4 y 7-6 (9), tras más de dos horas y media de partido.

El marplatense había sido quebrado en ese tercer set cuando sacaba para match en 5-4. Ahora le espera un gran desafío: Novak Djokovic, que este lunes dio cuenta del alemán Jan-Lennard Struff en sets corridos.

Distinto fue el panorama para Facundo Bagnis, que cayó por 6-1, 6-7 (2) y 6-4 a manos del alemán Dustin Brown. El argentino levantó cuatro pelotas de partido sacando 4-5 en el último set y hasta tuvo bola de quiebre en el game siguiente. Pero fue finalmente Brown el que se llevó el triunfo.



VOLVIO BIEN

Tras seis meses retirado de las pistas por una lesión, el suizo Roger Federer se impuso fácilmente este lunes al británico Daniel Evans 6-3, 6-4 en su primer partido de la Copa Hopman disputado en Perth (Australia). Actual número 16 del mundo, la más baja clasificación desde octubre de 2002, el ex número 1 solo necesitó de una hora de juego para ganar al británico, número 66 del ránking, pese a estar alejado de las pistas durante medio año por una lesión en la rodilla.

"Me he encontrado bien", declaró el suizo. "Para un partido de regreso está genial porque es verdad que mis expectativas eran limitadas. Ya no tengo dolores y desde hace 3 o 4 semanas ya ni siquiera pienso en ello (la lesión)", añadió. El suizo, de 35 años y con el récord de victorias en Grand Slams (17), tendrá esta semana dos pruebas de fuego para conocer su estado de forma antes del inicio del Abierto de Australia (del 16 al 29 de enero): el miércoles contra el alemán Alexander Zverev (N.24 y miembro de la nueva hornada llamada a tomar las riendas del tenis mundial) y después contra el francés Richard Gasquet (N.18).

Suiza sumó el primer punto en el torneo tras derrotar por un contundente 3-0 a Gran Bretaña, después de que Belinda Bencic superase a Heather Watson en el individual femenino y Federer y Bencic derrotasen a la pareja británica. En esta competición, Francia derrotó a Alemania por 2-1 gracias a los triunfos de Gasquet sobre Zverev (7-5 y 6-3) y de la pareja francesa (4-2 y 4-1, al mejor de cuatro juegos).