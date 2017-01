Lograron secuestrar elementos robados

Tal como fue anticipado esta mañana en LA OPINION online, y luego confirmado por el parte de prensa de la Unidad Regional V de Policía, en horas de la mañana personal de la Comisaría 13 con la colaboración del Cuerpo Guardia de Infantería, se procedió al allanamiento de una vivienda en calle Tucumán, donde fueron hallados elementos relacionados a un hecho de robo del que había sido víctima una persona de 32 años, afincada en calle Buffa. También se encontraron otros elementos, los que presuntamente fueron usados para cometer el ilícito en cuestión, por lo cual se procedió al secuestro de los mismos.

Cabe destacar, según lo señala el parte, que también participó personal de la policía Científica.



Robos en el

Brigadier López

La inseguridad no se toma respiro, ni tampoco deja sin "visitar" ningún barrio de la ciudad, tanto los más céntricos, periféricos o aquellos calificados como residenciales, como en el caso que nos ocupa del Brigadier López, donde entre viernes, sábado y domingo -en todos los casos aprovechando la ausencia de sus moradores- hubo ingresos furtivos en tres viviendas del lugar -al menos una de las mismas muy lujosa- de las cuales se llevaron diversos elementos de valor, e incluso pequeñas pertenencias como bebidas y cuchillos y tenedores.

En algunos casos no se conocen detalles con precisión, pues los propietarios o bien no dejan asentada la correspondiente en la Policía, o bien solicitan que la misma no sea difundida en los partes de prensa.

De todos modos, según trascendió extraoficialmente, en la vivienda de mayor lujo, la misma contaba con alarma y sonó al momento de ser vulnerada, pero así y todo habrían alcanzado a hacerse de algunos elementos a la vista y escapar del lugar.



En el barrio

Central Córdoba

Un joven fue detenido como presunto responsable de un robo a una vivienda en la intersección de calles Zeballos y Las Heras el domingo poco antes de las 8 de la mañana y tras la fuerte tormenta que afectó a la ciudad. Hasta ese lugar llegaron efectivos de la Comisaría 1º, donde un hombre retenía contra el piso y con las manos en su espalda a un joven.

En este sentido, el vecino manifestó que el joven junto a otro sujeto que se dio a la fuga le robaron elementos de su propiedad.

En este marco, se procedió a la detención de una persona de sexo masculino de 18 años y su traslado a sede policial para continuar con las diligencias correspondientes.



Operativos

en Esperanza

Desde la Unidad Regional XI de Policía calificaron como exitosos los operativos preventivos que se desarrollaron durante el fin de semana en diferentes localidades de la región, incluido el trabajo en rutas y los operativos sorpresas realizados en ciudades como Esperanza y San Carlos Centro. El saldo del fin de semana dejó a 4 sujetos aprehendidos por disturbios en diferentes lugares de la ciudad en los festejos de fin de año.

Además a otro hombre se lo aprehendió por amenazas con arma de fuego y se le secuestró el arma y los proyectiles tal cual podemos observar en la imagen que acompaña este adelanto informativo. En materia de accidentes de tránsito se registraron tres en todo el departamento Las Colonias y en ninguno de los casos los lesionados sufrieron lesiones de gravedad. Desde los organismos sanitarios destacan que no recibieron lesionados de consideración por la manipulación de pirotecnia.(Esperanza dxd).