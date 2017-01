Debutó nueva policía y actuará contra piquetes Policiales 03/01/2017 Redacción EN CIUDAD DE BUENOS AIRES

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La Policía de la Ciudad, una fusión de efectivos de la Federal y la Metropolitana, comenzó ayer a patrullar las calles porteñas y el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta subrayó que "está preparada para avanzar" sobre los piquetes. La fuerza dirigida por José Potocar cuenta con 19.500 efectivos de la Federal traspasados a la órbita porteña y 6.000 de la Metropolitana, quienes ya entraron en funciones con su nuevo uniforme color bordó.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admitió que "puede haber alguien enojado" dentro de la Federal por el traspaso a la Ciudad, pero resaltó que la fuerza "ahora se va a ocupar de los vecinos". "El cambio institucional que se hizo es muy importante. Puede haber alguien enojado, pero la PFA no era de todos los argentinos sino sólo de los porteños. Y hoy vamos a poder tener cuatro fuerzas federales dedicadas a la investigación compleja. La Federal era un lugar de trámites. Ahora la Policía de la Ciudad se va a poder ocupar de los vecinos. El resultado de esto y la cercanía del jefe de Gobierno con su policía, la Ciudad de Buenos Aires merecía tener su policía", subrayó Bullrich.

En declaraciones a la prensa, la funcionaria nacional se refirió a los piquetes en la Ciudad y señaló que "Larreta ya anunció que van a comenzar paso a paso a hacerse cargo de los piquetes". Según destacó la ministra, "2017 va a ser un año donde se va a poder ver una mayor tranquilidad en las calles de la Ciudad". "Que sepa el jefe de Gobierno que vamos a estar para ayudarlo", sostuvo Bullrich. Al respecto, el vicejefe del Gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró que la flamante Policía de la Ciudad "está preparada para avanzar" sobre los piquetes. Santilli se expresó de esta forma al ser consultado sobre el reclamo del presidente Mauricio Macri a Larreta para frenar los cortes de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

El vicejefe porteño expresó que "tiene razón" el mandatario nacional en su pedido y recalcó que "la Policía de la Ciudad va a estar preparada para avanzar" en esos casos. "Tenemos un equipo especial también, tenemos un montón de temas y lo vamos a hacer porque no aguantamos más como sociedad, así no salimos como sociedad", subrayó. En declaraciones a radio Mitre y El Mundo, Santilli consideró que "la Ciudad de Buenos Aires es el epicentro del levantamiento del reclamo per sé, la visualización del reclamo" de diversas situaciones que a veces no tienen que ver con la capital.

"Nosotros tenemos manifestaciones de diferentes provincias y de diferentes segmentos, no sólo con lo provincial, sino de empresas", enfatizó el vicejefe. A la vez, evaluó que "no es fácil" terminar con los cortes, pero sostuvo que la nueva policía buscará "abordar" la situación. "Primero hay que diferenciar los piquetes de las manifestaciones. El derecho a manifestar está, pero otra cosa es el piquete.



DISPAROS CONTRA LA

FOTO DE UN MINISTRO

Un video realizado en forma reciente en una comisaría porteña muestra cómo un integrante de la Policía Federal traspasada efectúa un disparo contra la foto del ministro de Justicia y Seguridad porteña, Martín Ocampo, en momentos en que se dispone a salir a las calles la nueva Policía de la Ciudad. Según pudo averiguar NA, las imágenes habrían sido tomadas en la guardia interna de una de las 54 seccionales, que desde hace un año pasaron a la órbita de la Ciudad. Es habitual ubicar en sectores no visibles para los civiles las fotos de los jefes políticos y policiales, en este caso Ocampo y el comisario inspector José Pedro Potocar, designado como nuevo jefe de la fuerza porteña.

En el video se escucha un disparo que impacta contra la foto del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, ubicada más arriba de la que aparece a su izquierda, la del mismo Potocar, quien el jueves pasado fue presentado como máxima autoridad de la nueva fuerza, por lo cual se determinó que es un video reciente.