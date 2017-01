Un González que llega, otro se iría Deportes 03/01/2017 Redacción El volante Daniel González, que proviene de Las Palmas, se sumaría mañana en el inicio del trabajo. Matías González está cerca de Unión La Calera de Chile.

Ampliar FOTO ARCHIVO PASO ANTERIOR./ Daniel González jugó en Libertad.

El receso de Ben Hur ha tenido bastante movimiento. Ello ha sido producto del protagonismo que recuperó el equipo llegando a la final del Federal B, y que la posibilidad de disputar la Copa Argentina en un calendario todavía incierto para el próximo torneo, es un aliciente interesante para algunos jugadores.

En el rubro incorporaciones, el técnico Gustavo Barraza espera este miércoles en el regreso a los entrenamientos la presencia del volante central Daniel González, primera incorporación del año. No obstante, por características no es similar a Santiago Autino, quien recordemos anunció su retiro. El jugador que pasó por Libertad de Sunchales (Federal A, donde lo dirigió el DT benhurense) y viene de militar en Las Palmas de Córdoba (Federal B), tiene mayores similitudes con Nicolás Pautasso, quizás con un poco más de dinámica y mayor tendencia a pasar al ataque.

Asimismo, Barraza espera apalabrar en estos días la llegada de dos delanteros, uno por afuera y otro de área. En principio, la idea apunta a jugadores con cierta experiencia por sobre jóvenes, aunque esto dependerá de lo que aparezca en el mercado. Asimismo cabe aclarar que González, y ocurriría lo mismo con las eventuales restantes contrataciones, llega para disputar los encuentros de la Copa Argentina (la primera etapa el 22 y 28 de febrero ante Tiro Federal de Rosario), y luego se verá para el torneo cuando haya mayores precisiones.



MATIAS GONZALEZ IRIA A CHILE

En las próximas horas se resolvería la salida de Matías González de Ben Hur. El delantero finalmente cruzaría las fronteras, ya que recibió una oferta de Unión La Calera de Chile, equipo que milita en la segunda división del país trasandino.

"Mañana (por hoy) voy a ir a Rafaela para hablar con Néstor (Zenklusen) para ver como podemos resolver esta posibilidad. La verdad que es algo que me interesa mucho y esperemos que se pueda concretar", manifestó el santafesino a LA OPINION.

El atacante tiene un vínculo hasta junio con Ben Hur, aunque aclaró que el pase es suyo. El contacto surgió luego que un video suyo llegara hasta el técnico del elenco chileno, Cristian Lovrincevich (en ese país también dirigió Unión San Felipe).

Seguramente Ben Hur tratará de lograr un resarcimiento por los seis meses de contrato que le quedan al jugador. El torneo en Chile comienza el 15 de febrero.

Por otra parte, el defensor Luciano Kummer también está tratando de negociar con la dirigencia benhurense su salida del Club, ya que recibió una oferta de un equipo de categoría superior. Recordemos que ya había anticipado su decisión de no continuar en BH luego del reciente Federal B.

Otro jugador, que dado su buen rendimiento en la parte final del año, podría contar con alguna posibilidad es el arquero Marcos Cordero.

Cabe recordar que el cuerpo técnico recibió el visto bueno para continuar en esta primera parte del año de Franco Rodas, Santiago Inchauspe, Gastón Palma, Leonel Pianetti y Nicolás Pautasso, que empiezan mañana. Por su parte, el lunes 9 estará volviendo Gustavo Mathier, en referencia a los futbolistas que no pertenecen al club. Por el momento las bajas son Sergio Rodríguez (Defensores de Pronunciamiento), Ezequiel Medrán, Nicolás Monje, Santiago Autino y Jonathan López, recordando que Walter Ferrero se encuentra lesionado.