"Le falta más desierto", según Marcos Patronelli

"Al no estar Chile y Perú en el recorrido, va a faltar desierto. Hoy, el Dakar, es más una carrera de Rally Cross Country, que no está tan mal, pero todos venimos a buscar desierto con mucha navegación", opinó con su experiencia Marcos Patronelli, vencedor de tres ediciones en la categoría Quads, en los años 2010, 2013 y 2016.

El representante de la ciudad bonaerense de Las Flores, que no corre este año, fue consultado sobre el nivel de exigencia de este Dakar 2017 y sostuvo que "será el paso más largo del Dakar por Bolivia, van a ser seis días a más de 3.000 metros de altura. Si bien todas las etapas de esta carrera son peligrosas, si le sumamos la altura, aparece un riesgo adicional".

"Se apunta a correr el Dakar en la altura y a nuevos Way-Point, de menos diámetro de alcance para que la navegación sea más compleja. En lo referente a los que corren en Quads, deberán tener un buen entrenamiento para no bajar el ritmo y el motor bien carburado para no resignar potencia", detalló Marcos.

En cuanto al "espíritu dakariano", indicó que el mismo puede recuperarse. "Cuanto más desierto tenga el rally, más se volverá a parecer al Dakar original porque son los mismos terrenos en los que se corría al principio", concluyó.