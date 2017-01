Otro temporal de viento y lluvia dejó a la ciudad devastada Locales 02/01/2017 Adrián Gerbaudo La tormenta comenzó a las 6:29 y seis minutos más tarde, hubo vientos superiores a los 108 km/h. Se cayeron o se dañaron más de 200 árboles -se aplastaron 6 autos- y se volaron 11 techos. Quince familias se autoevacuaron. La lluvia registrada hasta las 13 fue de 124 mm. El gobernador Miguel Lifschitz se comunicó con el Intendente. Hoy llega el ejército para colaborar.

Ver galería 1 / 2 - ARRANCADO./ La Escuela "Melvin Jones" deberá recuperar el techo de su Salón de Usos Múltiples. PERSONAL TRABAJANDO./ Las cuadrillas se dedicaron a permitir la transitabilidad en la ciudad.

En menos de un año, un tercer temporal de lluvia y viento azotó nuestra ciudad, dejando considerables consecuencias a lo largo de todo el casco urbano. La magnitud fue tal, que la noticia cobró notoriedad a nivel nacional.

Tras la tórrida jornada del último día del 2016 (con una térmica de 46º a las 17 y 30 grados a la medianoche), en horas de la madrugada comenzó a avizorarse una fuerte tormenta. A las 6:29, de acuerdo a las informaciones aportadas oficialmente por la Estación Meteorológica del Aero Club de Rafaela, se inició el evento meteorológico y seis minutos después, azotaban vientos superiores a los 108 km/h. Esto dejó nuevamente duras secuelas: más de 250 árboles caídos o dañados (hubo seis autos aplastados por ramas o troncos -dos en calle Monteagudo y el más afectado se dio en el barrio 17 de Octubre-), la voladura de 11 techos (entre los cuales se cuenta el del Salón de Usos Múltiples de la Escuela Especial Nº 2027 Melvin Jones), 15 familias se autoevacuaron, pero no hubo que lamentar víctimas fatales. Muchas viviendas sufrieron las consecuencias con ingreso de agua (como le pasó a nuestro diario -ver aparte-) o algunos otros daños. La lluvia totalizó 124 mm. hasta las 13.

Pero parece que esto no será todo: "tendremos alerta para toda la semana", dijo el intendente Luis Castellano, que presidió tres reuniones de la Junta Municipal de Protección Civil a lo largo de toda la jornada.

El mandatario local recibió la llamada del gobernador Miguel Lifschitz y del ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, además de llegar a la ciudad Marcos Escajadillo, el director de Protección Civil de Santa Fe, quien explicó las acciones que llevará a cabo conjuntamente con los equipos municipales el personal de Protección Civil. Asimismo, recomendó a la población no trasladarse por la ciudad excepto si se trata de casos de necesidad, hasta tanto no esté normalizada la situación. Especial hincapié hizo en el cuidado de la vida de las personas, con especial atención a la caída de cables y los problemas eléctricos. También anunció la presencia del Ejército (serían 20 agentes de Santo Tomé que se alojarían en el Club Ciclista) en el día de hoy. El personal quedará a disposición para lo que sea necesario.

El Intendente, en la segunda reunión, dijo que "tuvo una violencia tan fuerte como las de febrero del año pasado y los daños son parecidos. La diferencia es el tiempo de duración, que fue menor. Incluso, los informes del Servicio Meteorológico afirmaban que el fenómeno es el mismo". En la que había afectado al PAER, el lunes 8 de febrero de 2016, los vientos fueron de 67 km/h. Pero en la del 19, hubo ráfagas de entre 120 y 150 km/h. Sin embargo, las secuelas iniciales fueron similares: la voladura del techo de una institución educativa (la del CFP Nº 5) y la caída de 200 árboles (después, la cuenta se elevó a 800).

"Se dio una situación de desolación en la ciudad, prácticamente similar a la que vivimos hace casi 11 meses", describió Castellano.

Hubo barrios muy afectados por la caída de árboles, como Villa Los Alamos, Villa Aero Club, Brigadier López y la zona de Paseo del Este.

Hubo un momento en donde prácticamente la ciudad estuvo sin luz, lo cual se dio de manera preventiva. A las 13, ya se había restablecido el servicio en un 50%. Para las 19, el servicio en toda la ciudad quedando de atender reclamos domiciliarios puntuales, de acuerdo a lo informado por la EPE. Sin embargo, anoche a última hora había sectores no tenían alumbrado público. Pese a eso, anoche Alejandro Burgos, de Prevención de Seguridad, le confirmó a este Medio que el servicio de recolección domiciliaria de residuos se realizará con total normalidad: "queremos hacer un esfuerzo grande para que no se nos atrase todo", dijo. En tanto, se especulaba con un plan especial para la seguridad, que va a incluir la participación de 16 móviles de la policía de nuestra ciudad, con la coordinación del Jefe Rodríguez. Por su parte, Escajadillo anticipó que hablaría con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, para que trabajara en ese sentido.

"Había una situación muy compleja: estaban casi 4.500 chicos en La Redó y el fenómeno se dio a la salida", dijo Castellano. Por suerte no hubo que lamentar heridos de gravedad.

Hubo muchos postes caídos de TELECOM, WilTel, Cablevisión, entre otros. Se constató la caída de 25 columnas de alumbrado y cabezales de semáforos, particularmente en la Ruta 34.

Tres equipos se abocaron a la remoción de árboles caídos y ramas, y cuatro equipos despejaron calles, para permitir la transitabilidad. Una de las imágenes que dejó la jornada fue un árbol que cayó sobre Bv. Lehmann y que quedó tocando la Pérgola. Hubo 3 equipos de obras públicas concentrados en los desagües, los cuales funcionaron bien, al igual que las lagunas de retardo.

Desarrollo Social ya ha dispuesto un centro de evacuados (hasta el momento no funciona, se lo previó en "Jesucristo, Mi Esperanza", en calle Chaco, barrio Italia), aunque sí, hubo 15 familias que decidieron autoevacuarse en casas de familiares. Asimismo, se están relevando viviendas y se distribuyeron 250 bolsas de arena.

Se constataron dos heridos leves atendidos en Hospital.

La GUR, con 15 agentes y ocho móviles en calle asistieron a los vecinos y relevaron los datos.

La labor se lleva adelante conjuntamente con EPE, Policía, Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios (7 dotaciones cercanos a nuestra ciudad trabajaron anoche).

"Vamos a tener toda una semana de alerta, porque hasta el sábado que viene hay una situación de inestabilidad anunciada para toda la región y vamos a tener guardias permanentes y la Junta Civil activa. No sólo vamos a tener que levantar a la ciudad, sino que vamos a estar atentos porque se pueden volver a repetir eventos como este", puntualizó Castellano. Lo concreto es que los semáforos de la Ruta 34 de los cruces principales fueron restablecidos a la tardecita.

Asimismo, durante la reunión se chequeó la existencia de vacunas, medicamentos y movilidad para atender cualquier emergencia que pudiera ocurrir.

Hoy al mediodía se llevará a cabo otra reunión de la Junta Municipal de Protección Civil. Además, el propio intendente Castellano visitará las escuelas Melvin Jones, Don Tomás y la 204, comenzando a las 9 horas.



EMERGENCIAS

En caso de ser necesario, se debe comunicar al 105 (GUR) y ante problemas con el servicio eléctrico, al 421801 – 426801. En tanto, por otra emergencia llamar al 453147.