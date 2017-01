La Unidad de Cuentas Municipal puede sugerir el traslado de un funcionario

Tras una larga espera, los concejales de la oposición finalmente terminaron de pulir los detalles y presentaron el proyecto que intentará crear un organismo de control autárquico, que vigile tanto al Concejo Municipal como del Ejecutivo. El nombre finalmente fue "Unidad de Control Municipal", que se asemeja a la UCM ("unidad de cuenta municipal") que se utiliza en la Tributaria.

Tanto Natalia Enrico, Lisandro Mársico y Germán Bottero (Frente Progresista Cívico y Social) como Ana Carina Visintini, Hugo Menossi y Raúl Bonino (PRO) aunaron los proyectos que cada partido tenía (Tribunal de Cuentas y Auditoría Externa) para ir por este órgano, que tendrá tres directores (dos abogados y un contador), elegidos por el Concejo pero propuestos por la oposición, y que podrá -llegado el caso- proponer la suspensión y traslado de un funcionario, si es que entiende que entorpece una investigación.

La UCM será un "organismo con independencia funcional y autarquía financiera encargado de promover la ética y la transparencia en la gestión de lo público, y de prevenir e investigar las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por la Ley 24.759 y en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por Ley 26.097, y las prácticas de lavado de activos".

En el caso de ser aprobado, podrá investigar todo lo que se haya producido como acto administrativo desde el 1 de enero de este año.

Deberá controlar "la Administración pública municipal, entes descentralizados, entidades autárquicas y cualquier otra entidad que pudiera depender del Poder Ejecutivo Municipal; las empresas, sociedades y todo ente público y privado con participación del Estado Municipal o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal o cuyos recursos estén garantizados por el Estado; las personas físicas y jurídicas proveedoras de bienes y servicios que contraten con el sector público y concesionarias de obras y servicios públicos de la Municipalidad".

Entre otras cosas, la UCM podrá "realizar la auditoría y el control externo de la Contabilidad y Finanzas de la Municipalidad fiscalizando todas las operaciones de todos los ejercicios financieros que realiza dicha Administración, sus entes descentralizados y autárquicos creados o a crearse y el Concejo Municipal, de manera anticipada a su ejecución y posterior a ella", realizar arqueos periódicos o especiales, exigir al personal jerárquicos los informes que considere necesarios. Su respuesta no está sujeta a pedir autorización a ningún superior para hacerlo y su ausencia será considerada una falta grave, obligar a rendir cuentas de todo, incluso de la toma de créditos del Estado o la entrega de bienes.

Podrán imponer una multa al personal jerárquico en el caso de que no acaten o desobedezcan.

Serán graduadas "entre el diez por ciento (10%) y un trescientos por ciento (300%) de la asignación correspondiente a la categoría 23". Hoy se encuentra en $ 19.151, con lo cual, iría de $ 1915.10 hasta $ 57.453. Esto no evitaría otras medidas disciplinarias

Deberán "elaborar políticas y programas de promoción de la transparencia y profesionalización en la gestión de lo público municipal, así como también "asesorar a los organismos del Municipio en la implementación de políticas o programas de promoción de la transparencia, profesionalización de la gestión pública y prevención de la corrupción" y "proponer proyectos normativos referidos a la ética pública, conflicto de intereses entre el ejercicio de la función pública y la actividad privada, incompatibilidades, y gestión de intereses". Asimismo, deberían presentar "un sistema de sanciones especialmente diseñado para actos de corrupción que tenga por finalidad desincentivar eficientemente este tipo de conductas", "recibir denuncias que hicieran particulares, funcionarios y empleados públicos relacionadas con su objeto y realizar las investigaciones preliminares que resulten pertinentes" y "evaluar la información que difundan los medios de comunicación social sobre presuntas irregularidades relacionadas con el ámbito de sus funciones y en su caso, realizar la investigación preliminar correspondiente".

En el caso de que sea necesario, podrá ir a la Justicia y presentarse como querellante. Además, llevarán "un registro de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y de sus antecedentes laborales; controlar y evaluar las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses o incompatibilidad en el ejercicio de la función pública".

Los funcionarios de la UCM podrán "citar personas a su despacho al sólo efecto de prestar declaración", "requerir dictámenes periciales y la colaboración de expertos para el mejor resultado de la investigación, a cuyo fin podrán solicitar a las reparticiones o funcionarios públicos la colaboración necesaria, que éstos estarán obligados a prestar".

Incluso, deberán "informar al Departamento Ejecutivo Municipal y al Concejo Municipal que la permanencia de un funcionario público en un cargo puede obstaculizar gravemente una investigación", lo que implica la suspensión o traslado del funcionario a otro ámbito.



ESTRUCTURA

El artículo 7º define que "la UCM estará integrada por tres Directores con rango y jerarquía de Secretario, designados por el Concejo Municipal, a propuesta de la/s fuerzas opositora/s con representación legislativa", los cuales deberán jurar ante el Concejo y cumplir un mandato de 4 años, siendo posible su reelección. "Podrán ser removidos de su cargo por mala conducta, delito en el ejercicio de sus funciones o sentencia firme por la comisión de delito doloso de acción pública; así como también por inhabilidad física permanente y/o repetidas ausencias al desempeño de su labor como Director. La remoción del cargo será dispuesta por el Concejo Municipal con mayoría de dos tercios de los votos de la totalidad de los miembros presentes".

Dos Directores deberán ser Contadores y el tercero, abogado.

Hay dos clases de Juicio. El de cuentas, examinará todos los informes requeridos y podrá emplazar a un funcionario a rendir cuentas en el caso de que no lo haya hecho. Si resultara culpable, deberá pagar una multa. En el de Responsabilidad, la UCM actuará de oficio "por sí la presunción o el conocimiento de la existencia de las aludidas irregularidades, o por denuncias formuladas por agentes, funcionarios o terceros". Allí se determinará si hubo perjuicio económico en contra del Estado, el monto del mismo. Las resoluciones serán comunicadas al Concejo Municipal, así como sus resultados. En el caso de ser encontrado culpable, se fijará la suma a abonar por el funcionario y si existiera delito, irá a la Justicia, notificando al Concejo y a Fiscalía Municipal.



INFORME ANUAL

La UCM deberá producir un Informe Anual y elevarlo al Concejo Municipal, al Departamento Ejecutivo Municipal, en el cual constará:

1. La identificación de los funcionarios que a la fecha de producción del informe anual incumplan con un dictamen de la UCM;

2. La identificación de las actuaciones que hubieran dado lugar a la apertura de sumarios administrativos y de las autoridades responsables de instruirlos;

3. La identificación y situación procesal de las causas denunciadas a la justicia y, en su caso, informar el monto estimativo del patrimonio estatal afectado;

4. La identificación de las causas en las que fuera parte querellante;

5. Una descripción de las causas de los hechos de irregularidad administrativa que resultaran de los estudios realizados;

6. Las propuestas normativas relacionadas con su objeto;

7. Las recomendaciones en materia de políticas y programas de transparencia, prevención y sanción de la corrupción dadas a los organismos del Estado, su recepción por parte de los organismos y el impacto logrado;

8. El Plan de Acción Anual para el próximo año.