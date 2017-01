Dakar: tras la largada simbólica, hoy dará comienzo en Asunción

La premisa del Dakar 2017, cuya largada oficial será hoy en Asunción antes de dirigirse a Argentina y Bolivia, está clara: Toyota, Mini y todos contra la hegemonía de Peugeot, que dominó la prueba en la última edición.

La marca del león regresó a esta mítica carrera en 2015 y un año después ya logró la victoria gracias al veterano Stéphane Peterhansel. Además, sus pilotos se impusieron en nueve de las 13 etapas.

El objetivo es evidente: conservar el cetro de campeón. "Después de ganar el Dakar y el Silk Way en 2016, es obligatorio", estimó Bruno Famin, el director de Peugeot Sport. Y nadie duda que cualquiera de sus pilotos podría alzarse con el título al volante de su nuevo 3008.

El favorito es Peterhansel pero no hay que olvidarse tampoco del cinco veces ganador en moto y triunfador del Silk Way en 2016, Cyril Despres, ni del español Carlos Sainz, que ya sabe lo que es saborear el éxito en la categoría de autos. Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallies y noveno en su primer ensayo en el Dakar el año pasado, cuando dominó la primera semana de competición, es la restante esperanza de la lujosa alineación de Peugeot.

Contar con cuatro pilotos aspirantes es sin duda "una fuerza" a tener en cuenta, según Bruno Famin y Etienne Lavigne, director de la carrera, aunque ésta se caracteriza por estar siempre llena de sorpresas e incertidumbres.

Toyota se perfila como el principal rival de Peugeot, con tres antiguos ganadores en sus filas: el sudafricano Giniel de Villiers, coronado en el primer Dakar sudamericano en 2009 y tercero en 2016; el qatarí Nasser Al-Attiyah, vencedor en 2011 y 2015 y segundo en 2016; y el español Nani Roma, campeón en 2014.

Mini, por su parte, perdió a Al-Attiyah, su antiguo jefe de filas, pero debería aspirar al podio con el finlandés Mikko Hirvonen, que logró un prometedor cuarto puesto en su primera incursión en el Dakar el año pasado. La carrera se definirá en 12 actos, del 2 al 14 de enero entre Asunción y Buenos Aires, y contará con alrededor de 8.800 kilómetros, de los cuales cerca de 4.000 de ellos serán especiales.

El trazado es "muy continental", según Lavigne, y podría decidirse en la alta montaña boliviana ya que cinco etapas se disputarán a más de 3.500 meytod de altura. Por si fuera poco, una de las jornadas de reposo tendrá lugar en La Paz, la capital más elevada del mundo, a 3.600 metros, el 8 de enero, algo inédito en la historia de la carrera.

"Hay muchos pilotos que van a sufrir verdaderamente en las especiales a esas alturas", apuntó David Casteu, quien ha participado ya 13 veces en el Dakar y actual mánager del equipo Sherco de motociclismo. "Es la falta de oxígeno, la cabeza te da vueltas; los vehículos también deberían acusar el golpe", sostuvo.

En la categoría Motos el resultado también es incierto. Tras diez años de dominio sin igual de Despres y Marc Coma, quien ha pasado a formar parte de los organizadores de ASO, el Dakar busca ahora nuevos líderes. El australiano Toby Price, ganador del año pasado, pondrá su título en juego con las miras puestas en la 16ª corona seguida para KTM.

Entre los Quads, la ausencia de los hermanos Marcos y Alejandro Patronelli abrirá claramente el juego para que varios puedan aspirar al triunfo, pero las mayores chances se inclinarían hacia el lado del polaco Rafal Sonik o del chileno Ignacio Casale. De todos modos, los pilotos argentinos también están habilitados para luchar por el máximo halago. En esta divisional nuestra región estará pendiente de la actuación del debutante Pablo Novara, piloto de Bauer y Sigel, que llevará el número 289 en el Can-Am del equipo Mazzuco Competición.

Finalmente, en Camiones, el duelo entre los Kamaz rusos y los Iveco del equipo que comanda el holandés Gerard De Rooy, ganador de la pasada edición, no tiene a un candidato definido. Pero además, habrá que tener en cuenta a los Tatra, que llegan con muy buenos antecedentes a este Dakar.



PRIMERA ETAPA

Se largará hoy desde Asunción y finalizará en la ciudad argentina de Salta, tras recorrerse sólo 454 kilómetros, de los cuales apenas 39 corresponderán al especial de esta primera etapa del Dakar 2017.