Gran repercusión por el diario del sábado

Como todos los fines de año, desde hace muchísimo tiempo, LA OPINION llega a sus lectores -que afortunadamente no sólo se mantienen en cantidad, sino que se acrecientan paulatinamente, aún en estas épocas difíciles para el bolsillo- con una entrega de características especiales, pues junto a la edición del diario de todos los días, en esta ocasión de 32 páginas, se agregaron el Anuario sobre todos los principales sucesos acontecidos durante cada uno de los 12 meses de 2016 con un total de 44 páginas, también el Anuario Regional, con un completo repaso de los sucedido en las 44 localidades del departamento Castellanos en 36 páginas, y como viene siendo desde hace 50 años el Anuario Deportivo, una reseña completa de cada una de las disciplinas deportivas y sus hechos de mayor repercusión, con 52 páginas.

En total fueron 164 páginas, para una publicación que demandará varios días para su lectura completa y analítica, tras el repaso inicial, pues además del esfuerzo que significa todo lo que hace a su presentación visual -con elaboración completa en los talleres de LA OPINION, con personal y trabajadores rafaelinos que cubren cada una de las secciones-, con un contenido siempre superador, en el cual puede observarse no sólo el valor del archivo y la recopilación de cada uno de los temas y acontecimientos que hacen a la vida y desarrollo de la ciudad y la región, sino además la profundización puesta de manifiesto en el análisis, crítico, elogioso según corresponda, pero por sobre todas las cosas con la intención constructiva, apuntando al aporte para que todo vaya siendo superador, es decir, mejor para todos. En este caso, con la participación de las ideas, a través de sugerencias y también algunos indicativos.

Nuestro agradecimiento a todo el personal que participó de la tarea, no sencilla por cierto, cuando el esfuerzo es propio. También a los avisantes, que son quienes en realidad nos sostienen y permiten seguir estando presentes junto a la ciudad, como transmisores de todos los acontecimientos que se producen. Y en especial, también a nuestros fieles lectores, con quienes participamos diariamente de esta apasionante tarea de hacer un diario para estar en contacto con los rafaelinos y vecinos de las localidades de la región cada jornada a través del ejemplar tradicional de papel, pero también llegando a toda la Argentina y el mundo entero merced a la página web LA OPINION online, que afortunadamente también está muy bien posicionada, cada vez mejor, con miles de lectores desde países vecinos y también desde los más alejados del mundo. Donde hay un rafaelino, hay un potencial lector de nuestra web, mediante la cual tiene la forma de mantenerse en contacto con su ciudad, lo cual es comprobable a través del sistema que permite no sólo la contabilización de ingresos sino también su origen.

El repaso, en este nuevo comienzo de año, es necesario e interesante hacerlo, pero volvamos al punto inicial de la nota: el diario de 164 páginas con tres suplementos entregado el sábado 31 de diciembre. Queremos destacar además, y también agradecer, las numerosas adhesiones recibidas a través de todos los medios, personal, telefónicamente, o mediante mensajes dejados en el Opifón, que sólo nos permite decir ¡tarea cumplida!