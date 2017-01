Buen desempeño del operativo de protección hasta la tormenta Locales 02/01/2017 Redacción Los procedimientos funcionaron muy bien en todos los boliches de la ciudad. Con más movimiento que en Navidad, los responsables aseguran que no hubo complicaciones, hasta que llegó la tormenta.

Ampliar CONTROLES. Fueron llevados a cabo con éxito durante toda la noche del sábado.

Al igual que en Navidad, las acciones entre las diferentes fuerzas de seguridad de nuestra ciudad se llevaron a cabo con éxito para los festejos de este 31 de diciembre, con la salvedad de que la tormenta de las 6:30 de la mañana no le dio el cierre esperado.

La cuestión climática hizo que en el final de toda esta programación sea medio improvisada, al igual que muchas otras cuestiones de la ciudad, que se vio ampliamente afectada, sobre todo porque a esa hora muchos chicos salían de los boliches bailables.

Con un movimiento mucho más importante que en Navidad, Rafaela tuvo una noche más activa este sábado y pasó las 8 mil personas en los distintos puntos de la ciudad. Durante la noche, no se registraron complicaciones, según le informó a LA OPINION, el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira.

En cuanto a esa organización hubo un ejercicio permanente con todas las fuerzas que integran la Junta Municipal de Protección Civil, con un fluido y una interrelación entre los tres niveles del Estado (nacional, provincial y municipal): Gendarmería, Unidad Regional V de Policía, Policía de Seguridad Vial, 107, Bomberos, Guardia Urbana y Protección Vial y Comunitaria. En total, trabajaron nuevamente más de 100 efectivos de estos organismos por las calles de nuestra ciudad.

Si bien no se registraron y no se vieron controles fijos en los puntos de la ciudad, hubo operativos de control antes y durante los eventos. Sólo restó llevar a cabo el último control, el post boliche, ya que la tormenta impidió ese procedimiento.



"AYUDA DE TODOS"

En relación a los procedimientos de los agentes tras el fenómeno climático, Bodoira dijo que "hubo ayuda de todos para evitar alguna desgracia posible", y continuó: "un boliche cortó a las 5:30 horas porque veía que se venía la tormenta muy fuerte. Eso le dio tiempo a muchos chicos de regresar a sus casas antes de que pase lo que pasó. Por eso estamos agradecidos con ese gesto, ya que no era la intención cortar en ese horario", expresó el funcionario.

Además, dio otro ejemplo, diciendo que "otro boliche no dejó salir a la gente hasta que se calmara absolutamente todo. Es decir, que a la hora de la salida, los retuvo para que se queden dentro del lugar y puedan seguir festejando. Muchos se enteraron cuando se cortó la luz, pero hubiese sido un lío grande que todos salieran en el mismo momento en el que se vino el temporal", manifestó Bodoira.

En tanto, y según contó el secretario, hubo vecinos de Bv. Yrigoyen que dejaron a los chicos meterse en sus propios garajes, sin siquiera conocer a la gente que entraba. "Todo por un modo solidario. Algunos los dejaron estar hasta que pasó todo. Eso habla muy bien de una ayuda general que hubo", manifestó.

En tanto, durante la salida de la gente de los boliches, se registró algún que otro accidente de tránsito, pero sin mayores complicaciones.