Va conformando el plantel de la vuelta

Luego de unas cortas vacaciones, tras la gran campaña donde llegó a la final del Federal B, Ben Hur regresará a los entrenamientos el miércoles 4 de enero de cara a los dos encuentros frente a Tiro Federal de Rosario, por la Copa Argentina, programados para el domingo 22 de este mes (en el estadio Parque) y el sábado 28 (en barrio Ludueña de esa ciudad).

El entrenador Gustavo Barraza, en medio del descanso, estuvo contactando jugadores del plantel que disputó una final luego de once años en la institución y, como se preveía, para el inicio habrá una dotación más reducida en comparación con la que estuvo ligada hasta el 17 de diciembre.

Las principales dificultades, como ya fuera apuntado apenas concluida la participación en el Federal B 2016, radica en el incierto calendario que hoy maneja el Consejo Federal, sobre todo para la fecha del nuevo torneo. Por un lado, los clubes que ahora deben disputar la Copa Argentina no pueden asegurarle a los futbolistas determinados montos en cuanto a sueldo por esa incertidumbre, y por el otro, los jugadores que pueden tener ofrecimientos de alguna categoría superior no van a dejarla pasar por alto.

En función de ello, ya se conoció que el delantero y goleador del Lobo en el último certamen, Sergio Rodríguez, acordó su vinculación a Defensores de Pronunciamiento para lo que resta de la temporada del Federal A.



LOS QUE ESTARAN

En función de ello, entre los jugadores que no pertenecen a la institución, el cuerpo técnico ya que tiene el visto bueno de seis jugadores para arrancar el año. Cinco estarán ya el miércoles: Franco Rodas, Santiago Inchauspe, Gastón Palma, Leonel Pianetti y Nicolás Pautasso. Por su parte, el lunes 9 estará volviendo Gustavo Mathier.

A los mencionados se estarán sumando los futbolistas del Club, aunque hay un par de casos que por ahora habrá que esperar el curso de los acontecimientos. El delantero Matías González puede tener opciones de cambiar de aires, recordando que figura entre las alternativas de Independiente Rivadavia de Mendoza (B Nacional), mientras que el defensor Luciano Kummer expuso públicamente que su aspiración es también dar un salto en su carrera y no continuar en BH.

De tal modo, en referencia a los que culminaron su participación en diciembre, las bajas por el momento pasan por Sergio Rodríguez, Ezequiel Medrán, Nicolás Monje, Santiago Autino (se retiró) y Jonathan López, recordando que Walter Ferrero se encuentra lesionado.