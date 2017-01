"Vamos a acatar lo que diga la Ley, nos guste o no" Locales 02/01/2017 Redacción DESCANSO DOMINICAL

El secretario General Adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Rafaela, Juan Berca, salió a brindar declaraciones acerca de esta "batalla" judicial por la ley llamada de Descanso Dominical que nuevamente abrió un nuevo capítulo en la semana luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario declarara inconstitucional la ley aprobada en la Legislatura en noviembre de 2014.

En ese tire y afloje, se habló de que el próximo 8 de enero, Coto y Carrefour abrirán sus puertas, algo que despertó sin dudas la polémica de nuevo. Pero este fallo no producirá ningún cambio, ya que no está firme y ahora comienzan a despertarse todas las voces y todos los intereses de una materia que es muy opinable y que espera la reacción de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, frente a la posibilidad de que estas dos cadenas y otras que no se sumaron al amparo abran sus puertas el segundo domingo de enero.

"La medida aún no está firme, por lo que entienden nuestros letrados. Está tan confuso el tema, porque es un fallo dividido, ni siquiera los camaristas están de acuerdo y si bien la mayoría declaró que es anticonstitucional, y de seguro va a terminar en la Corte Suprema", dijo Berca al respecto e hizo un análisis de la situación, dejando en claro que el gremio hará lo que dicte la Ley: "hasta ahora no cambia nada para nosotros, son temas controvertidos que terminan en la Corte, pero nosotros vamos a acatar lo que diga la Ley, nos guste o no. Pero parece que todavía no cambia nada y si es así nosotros vamos a buscar la vuelta para no trabajar los domingos", expresó.

El denominado descanso dominical siempre estuvo marcado por la polémica y la resistencia de los grandes supermercados de cerrar uno de los días que más facturaban. En un principio, unos días después de que comenzara a regir la Ley Provincial Nº 13.441 y la Ordenanza Municipal Nº 9.516 las empresas reaccionaron y enviaron telegramas de despido a unos 80 empleados. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria el 7 de julio y luego la pospuso hasta agosto. La tensión se aplacó luego de que todos los súper de más de 1.200 metros cuadrados cumplieran con la legislación y bajaran las persianas los domingos. El argumento de que la reducción de la facturación por el cierre de los domingos iba a generar despidos se cayó en parte debido a que la caída del consumo afectó las ventas todos los días. Ahora, parece que se empieza a escribir un nuevo capítulo de la novela.