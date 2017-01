AIRE LIBRE Suplemento Aire Libre 02/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ofidios: una observación



YARARA. Cada vez son más frecuentes en nuestra zona.



Complementando el interesante relato de Héctor Espilondo podemos comentar cómo muchos productores agropecuarios, trabajadores agrícolas, cazadores, etc, destacan el aumento poblacional de las Yararás (Bothrops Alternatus) en nuestra zona. Hace muchos años sólo en pajonales de campos abandonados o en alguna cañada se podía encontrar alguna Yarará. Las culebras – que no son venenosas - abundaban pero Yarará no se veían muchas. Hoy, pese a que los campos son muy trabajados con roturación de la tierra, siembra, cosecha, pastoreo, etc. es notable la gran cantidad de Yararás que se encuentra. Incluso, en los límites de Rafaela, a pocas cuadras del centro se han matado algunos ejemplares. Personalmente el año pasado en un campo de deportes sindical he visto, ante la sorpresa de todos y junto a la pileta, un ejemplar de Yarará de casi un metro de largo. En la zona de la costa, y especialmente en los alrededores de Helvecia y Campo del Medio – aquí tal vez consecuencia de la creciente del río – se han matado cientos de estos ofidios. Quien anda por el campo, la costa o la isla debe tener un poco de precaución para evitar graves inconvenientes.



Relatos: ¡Brava la mula!



El siguiente es un relato de don Hidalgo Reyes, un santiagueño que le gusta mucho andar por el campo, muy cazador, amante de los perros y buen escritor. Cuenta don Hidalgo: “La mula es muy terca pero cuando congenia con el amo u otro animales, no hay como ella. Si así es; es muy territorial y cuidadora de los pequeños de la manada, será que se pone en el papel de madre tal vez como es un individuo estéril (híbrido) de especie, cuida todo. Te cuento que el tío “Alicu” en una noche de farra allá en el campo, solía ir a los bailes de carnaval, a las llamadas “enramadas”, esto es un baile de campo que se hace en un patio grande como de cincuenta metros de diámetro. Rodeado el sitio por un cerco de palos (jarilla) de punta bien juntitos a la vuelta tiene unas galerías con techo de paja y debajo de ellas colocan las mesas y sillas; la pista en el medio a cielo abierto. Meta chamamé, chacareras, gatos, zambas, muchos cuetes y cajones de cervezas negra. A la madrugada salían las parejitas cada una en su montado con un sapucay de alegría. Así el tío Alicu dejó su dama en el caserío y partió en su mula enchapada en plata pal rancho, pero como estaba muy machadito, cerca cayó y se quedó dormido. La mula al lado de él cuidándolo. Bueno, y aquí viene el cuento: Alicu tenía una rastra antigua de oro y plata y un hermoso facón de plata en la cintura; para la época era muy preciado y… ahora también... de mucho valor. Entonces unos voraces comedidos, querían auxiliarlo al “amigo” y se acercaron a verlo; estaba de fácil pal robo y cuando le estaban por agarrar... les apareció la mula que pasteaba cerquita. “Hay mamita” nomás decían. La mula los corrió; empujones, patadas y mordiscos recibieron. Mientras el tío Alicu – en su borrachera le decía al animal: ¡Juana! ¡ No los matés, aporriálos nomás! le pegó un silbo y la mula los dejó. Subió el tío a la mula y se alejó pa’ las casas dormido sobre el lomo del animal. Solita llegó al árbol del patio y por supuesto como nosotros sabíamos como era Juana ni lo tocamos al tío; se esperó que caiga el pobre pa’ recién llevarlo a la cama”.