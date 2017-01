Los árbitros de Sudamérica harán juntos la pretemporada

En días, los árbitros de Sudamérica tienen un cita impostergable. Por primera vez, la Conmebol organizó una pretemporada para jueces y asistentes de la región, que se someterán a exigentes pruebas en la calurosa Asunción de Paraguay, del 17 al 21 de enero próximos.

En el grupo de 70 profesionales de las 10 Asociaciones Miembro habrá once argentinos. Entre estos se encuentra el rafaelino Silvio Trucco, y los otros árbitros invitados fueron Néstor Pitana, Patricio Loustau, Mauro Vigliano, Germán Delfino y Diego Abal, mientras que entre los asistentes se encuentran Hernán Maidana, Juan Pablo Belatti, Ezequiel Brailovsky, Gustavo Rossi e Iván Núñez.

Todos deberán alcanzar los objetivos que se detallan en el manual de arbitraje Refereeing 2016- Internacional Lists/ Fitness test for referee & assistant referees. Estos son los test de Sprint, Intervalos 75x25 metros y Coda (sólo para asistentes). Mismo programa será el desarrollado en Ecuador, previo al inicio del Sudamericano Sub 20, con la participación de 40 jueces.

El objetivo es que estén todos físicamente preparados para el arranque de la Conmebol Libertadores, que arrancará el 23 de enero con los partidos de ida de la primera fase.

Al finalizar el año oficialmente de competiciones, avisa la Conmebol, se otorgará un premio a la mejor terna arbitral del 2017, calificados por los méritos y desempeño durante todas las presentaciones.