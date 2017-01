Los refuerzos de Libertad

El enganche santafesino Ricardo Acosta se convirtió en las últimas horas en la última cara nueva de Libertad de cara a la segunda parte del Federal A. El jugador de 24 años, surgido en Unión de Santa Fe, se suma a Pablo Despósito para completar las dos incorporaciones posibles. El elenco de Danilo Tosello volverán al trabajo este 3 de enero.

Con la mirada puesta en el 29 de enero, fecha en que los Tigres visitarán al Depro por la primera fecha de la Zona C de la Fase Reválida, Libertad ya cerró sus dos refuerzos y comienza a delinear su plantel. El primero en llegar fue Pablo Despósito, volante central de 27 años. La segunda incorporación es Ricardo Acosta. Un volante ofensivo que viene de jugar en Alumni de Villa María en el Federal B. Tuvo un paso por el fútbol brasilero y vistió la camiseta de Central Norte de Salta y de varios equipos de la Liga Santafesina de fútbol.

A estos dos refuerzos hay que sumarles las bajas de Jonathan Guantay, Manuel Bustos, Emanuel Chingolani, Juan Albertinazzi y Rodrigo Martín quienes no continuarán en la Institución.



EL FIXTURE

Los 18 clubes que no clasificaron a la segunda fase se agruparán en tres 3 zonas geográficas de seis 6 clubes cada una (A, B y C). Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta, iniciando con puntaje cero todos los participantes. Clasifican a la segunda etapa el 1º y el 2º de cada zona (total 6 clubes).

En cuanto al régimen de descenso, finalizada la primera etapa de la Fase Reválida se confeccionará por zona la tabla general de promedio de puntos (se determinan dividiendo los puntos por la cantidad de partidos jugados en la primera fase y primera etapa de la Fase Reválida), el 6to promedio de cada una de las zonas descenderán al Torneo Federal B 2017 (total 3 equipos). El fixture de la Zona C de la Reválida del Federal A es el siguiente:

1ª fecha (29/01/17): Sol de América vs. Gimnasia CDU; Sp. Belgrano vs. Guaraní AF y DEPRO vs. Libertad.

2ª fecha (05/02/17): DEPRO vs. Sol de América; Libertad vs. Sp. Belgrano y Guaraní AF vs. Gimnasia CDU.

3ª fecha (11/02/17): Sol de América vs. Guaraní AF; Gimnasia CDU vs. Libertad y Sp. Belgrano vs. DEPRO.

4ª fecha (15/02/17): Sp. Belgrano vs. Sol de América; DEPRO vs. Gimnasia CDU y Libertad vs. Guaraní AF.

5ª fecha (19/02/17): Sol de América vs. Libertad; Guaraní AF vs. DEPRO y Gimnasia CDU vs. Sp. Belgrano.

En la segunda ronda, que se iniciará el 26 de febrero, se invierten las localías.