Los rivales de Unión

Unión de Sunchales, el ganador de la Zona 7 del Federal A, disputará la Zona Campeonato. La misma está dividida en dos zonas de 9 equipos y tendrá ocho fechas cada una. El elenco de Adrián Tosetto estará en la Zona B junto a los equipos del sur de nuestro país, y el fixture del Bicho verde es el que detallamos a continuación:

1ª fecha (29/01/17): Agropecuario vs. Alvarado; Sportivo Las Parejas vs. GyE Mendoza; Defensores de Belgrano vs. Unión y Cipolletti vs. Villa Mitre. Libre: Dep. Madryn.

2ª fecha (05/02/17): Villa Mitre vs. Defensores de Belgrano; Unión vs. Sportivo Las Parejas; GyE Mendoza vs. Agropecuario y Alvarado vs. Dep. Madryn. Libre: Cipolletti.

3ª fecha (12/02/17): Dep. Madryn vs. GyE Mendoza; Agropecuario vs. Unión; Sportivo Las Parejas vs. Villa Mitre y Defensores de Belgrano vs. Cipolletti. Libre: Alvarado.

4ª fecha (19/02/17): Cipolletti vs. Sportivo Las Parejas; Villa Mitre vs. Agropecuario; Unión vs. Dep. Madryn y GyE Mendoza vs. Alvarado. Libre: Defensores de Belgrano.

5ª fecha (26/02/17): Alvarado vs. Unión; Dep. Madryn vs. Villa Mitre; Agropecuario vs. Cipolletti y Sportivo Las Parejas vs. Defensores de Belgrano. Libre: GyE Mendoza.

6ª fecha (05/03/17): Defensores de Belgrano vs. Agropecuario; Cipolletti vs. Dep. Madryn; Villa Mitre vs. Alvarado y Unión vs. GyE Mendoza. Libre: Sportivo Las Parejas.

7ª fecha (12/03/17): GyE Mendoza vs. Villa Mitre; Alvarado vs. Cipolletti; Dep. Madryn vs. Defensores de Belgrano y Agropecuario vs. Sportivo Las Parejas. Libre: Unión.

8ª fecha (19/03/17): Sportivo Las Parejas vs. Dep. Madryn; Defensores de Belgrano vs. Alvarado; Cipolletti vs. GyE Mendoza y Villa Mitre vs. Unión. Libre: Agropecuario.

9ª fecha (02/04/17): Unión vs. Cipolletti; GyE Mendoza vs. Defensores de Belgrano; Alvarado vs. Sportivo Las Parejas y Dep. Madryn vs. Agropecuario. Libre: Villa Mitre.

Por la Zona A estarán Altos H. Zapla (Jujuy), Gimnasia y Tiro (Salta), Juventud Antoniana (Salta), Mitre (Stgo. del Estero),Unión Aconquija (Catamarca), Sportivo Patria (Formosa), Chaco For Ever (Resistencia), Sarmiento (Resistencia) y Unión (Villa Krause).

La Zona Campeonato estará integrada con los 18 clubes clasificados de la Primera Fase. Jugarán todos contra todos a una rueda, 4 partidos de local y 4 de visitante. Clasifican a la Tercera Fase el primero y el segundo de cada zona y el mejor tercero (total, 5 clubes). El resto de los clubes pasarán a disputar la Segunda Etapa de la Reválida (total, 13 clubes).