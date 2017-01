Crisis interna fractura a la CTA de Micheli

BUENOS AIRES, 2 (NA). - A raíz de fuertes diferencias con la conducción de la CTA Autónoma, encabezada por Pablo Micheli, el sector referenciado en el secretario general de ATE nacional, Hugo "Cachorro" Godoy, se escindió de esa central obrera y fundó la "CTA Perón", que ya funciona en un nuevo edificio.

La fractura profundiza la dispersión de una CTA que antes del nuevo cisma ya se encontraba polarizada en dos grandes continentes: la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky, cercana al kirchnerismo, y la CTA Autónoma de Micheli. Pero sobre todo, el quiebre dejó al desnudo la fragilidad del liderazgo de Micheli en una central que había visto disminuida su gravitación en el mundo sindical cuando la conducción de ATE Ciudad de Buenos Aires, el principal bastión que conservaba el michelismo (es la seccional con mayor número de afiliados estatales del país), quedó en manos de la lista kirchnerista, encabezada por Daniel "El Tano" Catalano, durante las elecciones de renovación de autoridades gremiales de septiembre del 2015.

En este contexto de fuego cruzado entre dos corrientes que hasta hace poco caminaban de la mano en la CTA Autónoma, la figura de Hugo Yasky se fortalece como referente de una central que no encuentra el rumbo, pese a los declamados deseos de muchos de ellos de converger en una única central.

Godoy, tiene el respaldo de un histórico dirigente de la CTA como Víctor de Gennaro, ya no oculta sus diferencias con Micheli, a quien llegó incluso a pedirle que de un paso al costado" por no haber propiciado la participación de los distintos sectores en los ámbitos de discusión gremial.

Este nuevo desmembramiento no llega en el mejor momento: se produce en medio de la crisis que atraviesa el gremio de estatales por los miles de despidos en la administración pública.