En 2017, salarios perderán la carrera ante la inflación

BUENOS AIRES, 2 (NA).- El 53% de los ciudadanos consultados cree que los aumentos de sueldo no podrán compensar la inflación durante 2017, según una encuesta privada, la cual señaló al desempleo como un "problema grave" que no tendrá solución durante este año.

Con respecto a la inflación, la expectativa predominante es que en 2017 se mantendrá en los niveles actuales", sostuvo un informe elaborado por el Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano. En ese sentido, señaló que "el 53% cree que los aumentos de sueldo no alcanzarán para compensar" la suba del costo de vida.

"El mismo porcentaje de entrevistados que apostó por una mejoría general de la economía para 2016 lo hace ahora para 2017: casi 40%", subrayó el sondeo. De ese modo, puntualizó que "cerca del 50% de los entrevistados continúa señalando al desempleo como un problema grave que no creen que encuentre resolución en 2017".

En tanto, el análisis arrojó que "el valor del dólar no aparece, en la actualidad, entre los principales temas de preocupación o interés de los encuestados". "El 42% cree que en 2017 (el valor de la divisa norteamericana que ahora se ubica en torno a los 16 pesos) se mantendrá igual que ahora", resaltó el centro. Según el estudio, "el Gobierno aún goza de cierto crédito político, especialmente, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires". Por otro lado, destacó que los resultados de la encuesta arrojaron que "el 40% cree que, con Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, "es posible" que las relaciones entre la Argentina y ese país "mejoren" ya que ambos mandatarios "son políticos con largas trayectorias en el mundo de las empresas". El estudio fue realizado durante diciembre a 620 ciudadanos mayores de 18 años en la Ciudad de Buenos Aires.