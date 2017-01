Un abogado sin programa

El pasado 3 de este mes, bajo el título "Los que quedarían sin trabajo" LA OPINION online informó sobre que Daniel Vila y José Luis Manzano estarían dispuestos a negociar la venta del multimedios América TV y radio La Red, y trascendieron versiones sobre presuntos compradores. También se comentó la posibilidad de que algunas personas no continúen en sus puestos de trabajo.



En tanto, en un párrafo de la nota se destacó que "no sería extraño que podrían darse bajas en cuanto a varios trabajadores que prestan servicio en la actualidad en el Canal América".



Y en ese contexto habrían circulado los nombres de Liliana Parodi (gerente de Programación); Mauro Viale (está a cargo de varios programas de actualidad), Pamela David (conductora de Desayuno Americano, y esposa de Daniel Vila; y el abogado Mauricio D'Alessandro (diputado porteño por el Frente Renovador, que conduce un ciclo muy similar a uno que se emite por Telefé), entre otros.



Por otra parte, se señaló que solamente se trataba de versiones.



!CHAU D'ALESSANDRO...!



No hubo que esperar cambio de dueño, dado que recientemente se conoció que "Imputados", el programa de Mauricio D'Alessandro a poco más de un mes de su estreno fue levantado por bajo rating.



América decidió no renovar el año con "Imputados", el programa dedicado a la Justicia televisada "porque no cumplió con el indispensable requisito de la tele para seguir al aire: el rating, de acuerdo a información de Crónica.