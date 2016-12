Nadal y Goffin, los finalistas

El número 1 del tenis mundial, el británico Andy Murray, perdió ante el belga David Goffin en las semifinales del torneo de exhibición de Abu Dabi, este viernes, donde el español Rafael Nadal accedió a la final tras imponerse al canadiense Milos Raonic. Murray, que había ganado sus cinco enfrentamientos anteriores ante el actual número 11 del mundo, cayó en dos mangas, por 7-6 (7/4) y 6-4. En la segunda Murray llegó a dominar 4-2, antes de ver cómo le remontaban.

El escocés fue la gran sensación de la parte final de 2016, donde consiguió arrebatar la cabeza de la clasificación mundial al serbio Novak Djokovic. Goffin, que el jueves había superado en los cuartos al francés Jo-Wilfried Tsonga, tendrá como adversario en la final del sábado a un Nadal que parece renacer tras adelantar un mes su final de temporada en 2016 por problemas en una muñeca.

Nadal, exnúmero 1 mundial caído al noveno lugar del ránking, ya superó el jueves en cuartos al checo Tomas Berdych (6-0, 6-4) y ahora se impuso a Raonic, tercero del mundo, por 6-1, 3-6 y 6-3. Las sensaciones volvieron a ser positivas para el tenista mallorquín, que espera sacarse la espina en 2017 de un 2016 marcado por sus problemas físicos.

El torneo de Abu Dabi es de exhibición y no puntúa para el circuito profesional ATP. Sirve de apertura oficiosa de la temporada y como preparación para el primer grande de la temporada, el Abierto de Australia (16-29 de enero en Melbourne).



VUELVE ROGER

Tras seis meses de ausencia por problemas en su rodilla, el suizo Roger Federer regresa a partir del domingo a las pistas de tenis para disputar la Copa Hopman, un torneo amistoso que se organiza en Australia antes del Abierto del país oceánico desde el 16 hasta el 29 de enero. Federer, de 35 años, lleva sin jugar desde su eliminación en semifinales del Wimbledon contra el canadiense Milos Raonic y volvió a bajar a la decimosexta posición de la clasificación mundial, la más baja de su carrera desde 2001. "Es sólo para recuperar el ritmo. No lesionarse es lo más importante, pero creo que realmente puedo jugar un buen tenis", declaró Federer. En Perth, el helvético participará junto a Belinda Bencic en esta competición de exhibición, que no cuenta para los puntos de la ATP, y en la que debutará contra el británico Daniel Evans, número 66 del ránking. El tenista con más títulos de Grand Slam (17) se enfrentará el miércoles al alemán Alexander Zverev, número 24 del mundo. Pero, el suizo medirá el viernes su estado de forma contra el francés Richard Gasquet, número 18 de la ATP, antes de una

posible final contra el ganador del otro grupo formado por Australia, España, Estados Unidos y la República Checa. Esta seria de encuentros debería permitirle recuperar sus sensaciones con la mirada puesta en el Abierto de Australia, que se organiza en Melbourne. El australiano Nick Kyrgios también regresará a la competición tras dos meses y medio de su polémica eliminación en el Master 1000 de Shanghai en octubre. La ATP multó con 16.500 dólares (15.000 euros) al australiano, lo obligó a consultar a un psicólogo y lo castigó bajo una pena de ocho semanas, reducida a tres, por su falta de intensidad y haber faltado al respeto de un espectador, en la derrota ante el alemán Mischa Zverev en Shanghai.