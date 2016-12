Macri con los reyes de Holanda en Bariloche

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El presidente Mauricio Macri se reunió ayer con el Rey Guillermo y la Reina Máxima de Holanda en una estancia cercana a la ciudad rionegrina de Bariloche, ya que ambas familias están vacacionando en la Patagonia.

Junto a la primera dama, Juliana Awada, y su hija menor, Antonia Macri, el mandatario se trasladó a bordo del helicóptero presidencial desde el Cumelen Country Club de Villa La Angostura, donde se aloja, hasta la Estancia Pipilcura, ubicada 100 kilómetros al este de Bariloche.

En las cercanías del Río Pichileufú, la realeza holandesa descansa desde el pasado junto a sus tres hijas, Catherina-Amalia, Ariana y Alexia. Se trató del tercer encuentro en el 2016 entre Macri y Máxima Zorreguieta, ya que anteriormente se había reunido en enero en el Foro Económico Mundial de Davos y más recientemente en la Quinta de Olivos en octubre.

Tras la reunión llevada a cabo este viernes por la tarde, el Presidente volverá a encontrarse con la familia real holandesa durante el fin de semana, ya que los europeos recibirán el 2017 en una cabaña del Cumelen Country Club. El jefe de Estado permanecerá en Villa La Angostura hasta el próximo domingo 8 de enero, para luego retornar a la actividad oficial al frente de la Casa Rosada.



CONTRA LA

"PUERTA GIRATORIA

Por otra parte, Macri sostuvo que la solución a los problemas de inseguridad "no es sólo mejorar la Policía sino que el sistema judicial tenga una actitud más presente" y condenó la "puerta giratoria" para delincuentes. "Ese sistema no va más. Un tipo roba en la calle, lo detienen y a la hora está suelto. Por más que es un poder independiente, yo estoy instando a los jueces a que cuiden a los argentinos", sostuvo el mandatario.

En declaraciones a radios de Mendoza, Rosario y Resistencia, el jefe de Estado advirtió que quiere que las personas que "delinquen sepan las consecuencias que eso trae" y destacó que resolver la inseguridad "no es sólo mejorar la Policía, sino que el sistema judicial tenga una actitud más presente". "Que los que delinquen sepan las consecuencias que eso trae. Es algo que tiene que estar en el debate durante el 2017, hay un par de leyes que pueden mejorar, como la flagrancia que ya se puso en marcha", remarcó, haciendo alusión a la norma sancionada por el Congreso Nacional en septiembre pasado y puesta en vigencia hace casi un mes.

Luego de la conmoción generada por las muertes de Brian Aguinaco y Jonathan Echimborde en los barrios porteños de Flores y Mataderos, respectivamente, el líder del PRO se refirió al problema de la inseguridad y criticó la "visión garantista, que es abolicionista".

De esta manera, el Presidente ratificó su intención de reformar el sistema judicial, sobre todo en lo que concierne a la materia penal, que había quedado expuesto en las iniciativas incluidas dentro del programa "Justicia 2020" que coordinó el ministro de Justicia, Germán Garavano.