Levantan la toma en el Ministerio de Educación

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Trabajadores del Ministerio de Educación y gremios docentes decidieron levantar la ocupación pacífica de un anexo de la sede de esa cartera hasta el próximo lunes, cuando retomarán las negociaciones por la reincorporación de trabajadores a los que no les renovaron los contratos. En una extensa asamblea realizada en el Ministerio, que mantenían tomado desde este jueves a la mañana, los manifestantes votaron ingresar en un cuarto intermedio y pasar las Fiestas de fin de año en sus hogares.

No obstante, el próximo lunes a las 10:00 continuarán negociando con el Gobierno la reincorporación de los 400 despedidos y la continuidad del programa Nuestra Escuela con los 2.600 tutores virtuales, cuyos contratos también están en la mira de la cartera educativa.

Para levantar la toma fue importante una propuesta que presentaron funcionarios de Educación, la cual fue considerada insuficiente por los trabajadores pero que dejó abierta la negociación. La oferta que pusieron sobre la mesa fue la de reincorporar a 200 de los 400 trabajadores a los que no se les renovaron los contratos temporarios que se les vencen el 31 de diciembre y la renovación por enero de los 2.600 tutores virtuales.

El Gobierno alega que la no continuidad de los 400 contratos es porque esos trabajadores incumplían su horario laboral.