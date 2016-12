Macri elogió decisión de reabrir la causa

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El presidente Mauricio Macri sostuvo ayer que le "cayó bien" la reapertura de la denuncia realizada en su momento por el fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA y señaló que en su momento esa investigación "se había cerrado en forma arbitraria". "Me cayó bien la noticia de la reapertura de la investigación de Nisman contra Cristina, ha sido un gran paso", enfatizó el mandatario al ser consultado sobre la medida adoptada por la Cámara de Casación.

En declaraciones a Radio Nihuil de Mendoza, el jefe de Estado resaltó: "Todos sabíamos que la causa de Nisman se había cerrado de forma arbitraria. Su denuncia era muy grave".

En particular, el Presidente destacó el "coraje" de los jueces de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos por su decisión. "Han tenido muchísima presión de la compañera de Sala (Ana María Figueroa) y de otros jueces de Casación y especialmente de Justicia Legítima para que esto no suceda", denunció el jefe de la Casa Rosada.