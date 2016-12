El “Tyson del Abasto” colgó los guantes

Víctor Emilio Ramírez anunció en las últimas horas su retiro del boxeo a los 32 años y puso fin a una carrera sin grandes hitos pero con dos títulos mundiales en peso crucero. Conocido como el "Tyson del Abasto", el pugilista cerró su carrera con un récord de 22 triunfos (con 17 nocauts), 3 derrotas y 1 empate. "No vuelvo a subir a un ring a combatir. Me cansé de entrenar para bajar de peso. No más", dijo Ramírez en declaraciones formuladas en la web "Ganchoycross".

Si bien estuvo sin competir entre 2009 y 2013 para luego volver, esta vez su alejamiento del deporte parece de forma definitiva. Ramírez comenzó su carrera profesional en 2006 y consiguió el título mundial interino de peso crucero de la Organización Mundial Boxeo en 2009, con su triunfo por nocaut ante el uzbeko Alexander Alekseev en Alemania. En su siguiente combate, recibió en el Luna Park al ucraniano Alí Ismailov y se quedó con el cinturón regular en un fallo dividido.

Sin embargo, en su primer defensa cayó como visitante ante el alemán Marco Huck y allí comenzó su primer alejamiento del boxeo, que incluyó consumo de drogas que fue admitido públicamente por el protagonista. A la hora de regresar, tuvo la ayuda de Daniel Scioli, quien comenzó a apoyarlo en su carrera al punto tal que peleó varias veces en el club Villa La Ñata.

Después de obtener seis triunfos consecutivos, le llegó una nueva chance mundialista y logró una gran victoria por decisión unánime ante el inglés Ola Afolabi para conquistar el título mundial interino crucero de la Federico Internacional Boxeo. Tras haber sido declarado monarca regular, Ramírez perdió el cinturón en su segunda defensa al caer por nocaut técnico en el segundo round ante el ruso Denis Lebedev, en Moscú.