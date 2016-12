Colón: Aún sin entrenador

La dirigencia de Colón de Santa Fe todavía no definió quién será el reemplazante del uruguayo Paolo Montero como entrenador, pero quiere repatriar los goles del delantero Emmanuel Gigliotti, actualmente en el fútbol de China.

"Estamos trabajando con los dirigentes para ver si podemos tener al técnico antes del comienzo de la pretemporada. Nadie habló con Merlo (Reinaldo), realmente tenemos la mejor relación con él, pero no mantuvimos un contacto", señaló el dirigente, para alejar rumores.

Es que, en las últimas horas, había trascendido la chance del regreso de Merlo al "Sabalero", donde estuvo como entrenador en la temporada 2014/15.

Pero Darrás prefirió cerrar de plano la puerta a esa posibilidad y tampoco quiso revelar nombres sobre los posibles reemplazantes de Montero, aunque trascendió que buscarán experiencia: ¿Ricardo Zielinski o Jorge Burruchaga?.

"No queremos dar nombres, no nos hemos reunido con nadie.

Tenemos muchísima oferta de técnicos y estamos trabajando con la Comisión Directiva", agregó el dirigente por Radio La Red.



¿Gigliotti pega la vuelta?



Ayer, desde los Estados Unidos, el presidente del Colón, José Vignatti, le confirmó al diario "El Litoral" que habló personalmente con Emmanuel Gigliotti, actualmente en el millonario fútbol de China, sobre un posible regreso. "Lo noté entusiasmado, quiere volver", fueron las palabras

de Vignatti. En principio, el acuerdo con el jugador está al caer pero falta el visto bueno del Chongqing Lifan Football Club de China para liberarlo por seis meses y que se ponga la camiseta de Colón.

"Se me hacen largos los días, muchas veces me preguntó qué hago acá, sólo se habla chino en esta ciudad", contó el exgoleador sabalero.

En su paso por Colón, Gigliotti marcó 23 goles en 41 partidos.