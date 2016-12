El chubutense Omar Andrés Narváez, ex campeón mosca y supermosca de la (OMB), finalmente se medirá en marzo próximo en Puerto Madryn con el invicto puertorriqueño Emmanuel Rodrí足guez, en un combate eliminatorio por el vacante primer lugar del ranking gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), lo que definirá al próximo rival del campeón, el inglés Lee Haskins. La pelea se iba a desarrollar el 13 de enero, pero fue postergada de común acuerdo.

"Atento a las solicitudes de los organizadores locales y la televisión -TyC Sports, a cargo de la transmisión del combate-, O.F.R. Promotions decidió trasladar el compromiso para el mes de marzo, considerando la agenda de los antes mencionados", explicó el comunicado oficial de la empresa que organiza la velada. Los protagonistas y el organismo rector del combate, la FIB, fueron notificados al respecto y mostraron su total conformidad con lo establecido.

El zurdo Narváez (46-2-2, 24 nocauts), ex doble campeón mundial mosca y supermosca OMB, tendrá enfrente al cuarto en el ranking gallo de la FIB, quien tiene 16 años menos y un récord de 16 triunfos (10 nocauts) en igual cantidad de combates. El ganador enfrentará al inglés Lee Haskins, el campeón regular de la categoría.



OTRA CHANCE PARA

JONATHAN BARROS

Después de la derrota a manos del mexicano Abner Mares, el mal trago podría durar poco, ya que se confirmó que el próximo 28 de enero Jonathan Barros peleará por la corona pluma FIB frente al galés Lee Selby. En octubre, con su triunfo como visitante frente al japonés Satoshi Hosono, el mendocino, ex titular del cinturón pluma AMB, había asegurado ser el retador obligatorio. El combate se llevará a cabo en el MGM Grand de Las Vegas y será la segunda pelea de Yoni en Estados Unidos (perdió en 2012 vs. Mikey García).