Holan puso la firma

Ariel Holan se convirtió en el nuevo entrenador de Independiente y afirmó ayer que el club de Avellaneda "significa mucho" en su vida y que "valió la pena" desechar otras ofertas y esperar el "llamado" para convertirse en el reemplazante de Gabriel Milito. De todos modos, en su presentación oficial, realizada en el estadio Libertadores de América, aclaró que Independiente, con el que estará vinculado al menos hasta fines de 2017, le depositó su confianza "como entrenador y no como hincha".

"Independiente significa mucho en mi vida. Valía la pena esperar aún a riesgo de estar hoy de vacaciones", señaló Holan, en alusión a la oferta que rechazó de la Universidad de Chile para esperar un llamado de parte del club del cual es hincha y socio desde pequeño.

Tras la negativa del uruguayo Paolo Montero, el exentrenador de Defensa y Justicia, considerado por la dirigencia desde hace tiempo, se impuso en una pugna con Sebastián Méndez para convertirse en el nuevo técnico del "Rojo".

"La experiencia y la inteligencia de ser hincha de Independiente" fueron claves al momento de tomar una decisión, según aceptó en el inicio de la conferencia el presidente de la institución, Hugo Moyano. Con un dejo de nostalgia, Holan indicó: "Todos nacemos con una pelota y una camiseta, y uno no puede dejar de recordar la infancia y la adolescencia que pasó en el club con tantas tardes y noches de gloria". Sin embargo, el nuevo entrenador dejó en claro que "más allá de ser socio y del sentimiento", la dirigencia de Independiente no lo contrató como hincha sino "para que gestione como entrenador".

Tras reconocer la "emoción" que sintió al conocer la designación, el exayudante de Jorge Burruchaga y Matías Almeyda destacó que su misión será "aprovechar muchas de las bases que sentó 'Gaby' (Milito) en el torneo anterior, en todo lo bueno que se hizo, y tratar de ajustar y corregir las cosas que no salieron tan bien". "No soy un mago ni un Mesías, pero creemos que a través de dos incorporaciones podemos darle un salto de calidad al equipo", aseguró. Por otro lado, minimizó hoy las diferencias con Claudio Vivas, coordinador de las divisiones inferiores del club de Avellaneda, al sostener que "prima el respeto profesional" y que "Independiente es demasiado grande como para que cualquiera de nosotros se ponga por delante del club".

"Hemos compartido trabajo, como en cualquier ámbito podemos tener diferencias, pero prima el respeto profesional muy grande. De nuestro lugar no hay ningún problema", explicó. Además, advirtió que su equipo deberá ser "agresivo" en defensa y "muy dinámico" en ataque, y hacerse fuerte como local.