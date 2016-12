Volvió Diego Cocca

El flamante DT de Racing, Diego Coca, aseguró que vuelve al club que quiere y que "la idea es crecer y evolucionar" en su segunda etapa en la institución con la que fue campeón en 2014.

"Vuelvo al club que quiero y realmente estoy muy contento con ganas de trabajar y de reencontrarme con los muchachos. A medida que pasen los días van a crecer los sentimientos", valoró Cocca en conferencia de prensa. Y agregó: "En cuanto a lo mío, espero que todos noten cambios, sobre todos los jugadores. La idea es crecer y evolucionar, y espero que los jugadores se encuentren un cuerpo técnico más maduro, y que podamos darle herramientas".

"Para nosotros es como un hijo de la casa y esperamos lo mejor y que se den todos los resultados que todos pensamos", indicó, por su parte, el presidente de la institución, Víctor Blanco.

Sobre su repentina y sorpresiva salida de Millonarios para hacerse cargo del plantel de Racing tras la renuncia de Ricardo Zielinski, Cocca admitió que "fue un poco loco lo que pasó". "Estaba de vacaciones y surgió la posibilidad. Uno no la tenía en mente porque estaba con trabajo y Racing tenía técnico. Surgió todo de golpe y está el club que quería venir de por medio y jugadores que conozco, y también la familia. Eso terminó de torcer la decisión", explicó, y reveló que todavía no firmó su contrato con la institución pero que hacerlo "es cuestión de tiempo".

"Cuando me fui sabía que en algún momento mi intención era volver, había que ver en qué momento. Se dio en esta oportunidad y el cariño con la gente está intacto, la gente me lo demostró en la despedida de Diego. Desde el día que me fui sabía que quería volver", añadió.

Además, reconoció que apuntará a "un marcador central y un volante ofensivo" para reforzar un plantel que, según destacó, seguirán integrando Gustavo Bou y Marcos Acuña, los dos jugadores más buscados. Por otro lado aseguró que Diego Milito tiene las "puertas abiertas" para dar una mano "y la invitación está hecha", pero "va a depender de él". "La posibilidad siempre está pero depende de él y las ganas que tenga. Que Diego Milito esté cerca del club y se comprometa o tenga ganas de aportar siempre va a ser bienvenido. Va a depender de él, las puertas están abiertas", manifestó.

Sobre las chances de su equipo en el torneo local, el técnico campeón con Racing en el torneo de transición 2014 afirmó: "Sabemos que hay una distancia grande con el primero, pero Racing siempre tiene que salir a ganar con el rival que sea". Por último, sobre su nuevo Racing, indicó que "el sistema" se lo darán "los jugadores" y que "la idea va a ser hacer un equipo ganador".