Los números de Atlético en el torneo y lo que viene en 2017

La imagen final que dejó el equipo y la victoria en el último partido del año terminan devolviéndole al hincha, a los propios jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de Atlético de Rafaela esa ilusión de saber que aún la salvación, por más complicada que sea, es posible.

Tras un buen comienzo de torneo con rendimientos importantes el conjunto de Juan Manuel Llop declinó y recién pudo recuperarse sobre el final mismo de la primera etapa.

Pasaron 14 fechas del campeonato de la Independencia y la campaña de Atlético de Rafaela no es mala, pero no le alcanzó para salir del fondo de la tabla que realmente le preocupa y ocupa. Está en la posición 18, con 17 puntos (40,48%), producto de cinco triunfos, dos empates y siete derrotas. Con 13 goles a favor y la misma cantidad en contra.

Su máximo anotador es el volante Gabriel Gudiño, con 4; lo siguen Marco Borgnino con 3, Kevin Itabel con 2 y con 1 están Mauro Albertengo y Fernando Luna. Los otros dos goles que tiene a favor fueron anotados por Walter Andrade y Renzo Vera de Patronato. Contó con dos penales a favor (Almirón desviado e Itabel anotado) y uno en contra (vs Banfield y convertido por Silva). En 14 fechas sólo tuvo un expulsado y fue el uruguayo Mathías Abero (vs Talleres de Córdoba).

En lo referido a presencias, el defensor Gastón Campi fue el único que estuvo en las 14 presentaciones de la ‘Crema’, con una menos aparecen (y más allá de los minutos en cancha) Marco Borgnino, Walter Serrano, Gabriel Gudiño y Fernando Luna.

Los números indican que le fue mejor de local que de visitante. En el nuevo Monumental sacó 10 unidades (47.62%) gracias a los tres triunfos y un empate, con tres derrotas. En dichos cotejos anotó 7 goles y le hicieron 6.

De visitante cosechó los otros 7 puntos (33.33) con dos victorias y un empate, en las otras 4 presentaciones lo hizo con derrota. Marcó 6 y recibió 7 goles.

La segunda parte del torneo comenzaría la primera semana del mes de febrero y la ‘Crema’ tendrá dos juegos seguidos de visitante: Aldosivi y Arsenal, mientras que el debut en casa será ante Estudiantes de La Plata.



El fixture de Atlético en 2017: 15-Aldosivi (V), 16-Arsenal (V), 17-Estudiantes (L), 18-Newell’s (V), 19-Huracán (L), 20- Independiente (V), 21- Boca (L), 22- Olimpo (V), 23-Unión (L), 24- Atlético Tucumán (L), 25-Lanús (V), 26-Belgrano (L), 27- Godoy Cruz (V), 28- Quilmes (L), 29-Tigre (V), 30-Sarmiento (L).