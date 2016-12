Un año de arduas gestiones sobre el tránsito de la ciudad

2016 fue un año complicado para los rafaelinos, como para la mayoría de los argentinos, y en distintos sentidos. Uno de los aspectos que más nos hizo sufrir, incluso con muchas víctimas fatales, fue el tránsito dentro de la ciudad. A pesar de las acciones encabezadas del estado local para mejorar distintos aspectos vinculados a la circulación y la seguridad, se produjeron distintas afectaciones que obligan a doblegar esfuerzos.

Con la intención de realizar un balance sobre lo recorrido en este año visitaron nuestra redacción Delvis Bodoira, Secretario de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad de Rafaela, y Gabriel Frattini y Ezequiel Postovit, integrantes del área de Protección Vial y Comunitaria.

Bodoira expresó que "hay un gran equipo, hay muchísima gente trabajando para que tengamos una ciudad ordenada como tenemos. Reconocemos que falta, que hay cosas por mejorar. Pero los inspectores hacen un gran trabajo, estar en la calle no es fácil, toda esa agresividad o los problemas que existen en la sociedad, en la calle, en el tránsito se evidencian y muchas veces se la agarra con los inspectores.”

Además recalcó que “nuestra tarea y nuestra responsabilidad es la educación, la concientización, los controles y las sanciones. Después las conductas individuales quedan en el libre albedrío de cada uno. Yo creo que lo que nos ha pasado es que cuando nosotros éramos chicos no había ese trabajo de educación vial en las escuelas, sí lo habíamos empezado a ver con el manejo de la basura, de los residuos. Hoy vemos los frutos de ese trabajo”.

Sobre el camino recorrido en los últimos años se refirió Frattini, quien recordó que “este grupo de trabajo encabezado por el intendente Castellano, que inició con Fernando Muriel, la continuidad con Delvis, más el grupo de inspectores ha logrado un cambio notorio en la ciudad. Un vecino me dijo una vez que este cuerpo de inspectores a futuro va a ser reconocido por la sociedad. Esto es un cambio de conducta de la gente, no lo vamos a ver inmediatamente, pero vamos hacia un tiempo donde la mayoría de la gente será la que cumple las normas de tránsito.”

Sobre los resultados que se evidencian Delvis manifestó: “Pudimos subir el uso de casco gracias a la campaña Con Casco Cargás, seguir difundiendo y machacando. Ahora es difícil, estamos en verano y todos piensan ´a mí no me va a pasar´. A nosotros que nos toca atender permanentemente a familiares y víctimas de accidentes de tránsito o te vienen a ver para pintar una estrella amarilla, es tarde para los lamentos. Se hacen esfuerzos denodados, pero si la sociedad no se involucra y no nos ayuda va a ser imposible”.