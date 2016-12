En junio, otro juicio al ex jefe de la Policía Hugo Tognoli Policiales 31/12/2016 Redacción SANTA FE

El Tribunal Oral Federal Nº 2 confirmó ayer la fecha del juicio al ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, que desde septiembre de este año se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz: será el 26 de junio de 2017 y la audiencia está pautada para las 9:30. También serán sometidos a proceso judicial a partir de esa fecha los presuntos líderes narcos Carlos Andrés Ascaíni y Aldo “Totola” Orozco, que tienen causas cruzadas con el ex jefe policial.

En octubre de 2015 Hugo Tognoli fue condenado a seis años de prisión por encubrimiento a un grupo vinculado al narcotráfico y a partir del 26 de junio del próximo año enfrentará el juicio oral por otra causa similar en el sur santafesino.

En la sentencia del año pasado a Tognoli también lo hallaron culpable de coacciones a la titular de la ONG Madres Solidarias, Norma Castaño, e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El nuevo juicio a Tognoli se sustancia en el Juzgado Federal 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque. El ex jefe policial es acusado de brindar protección a un jefe narco, cuando este último era investigado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Para el juez Bailaque, el supuesto narcotraficante de la localidad de Villa Cañás, Carlos Andrés Ascaíni, desarrolló junto a Tognoli, el comisario Néstor Juan Fernández y el cabo Carlos Alfredo Quintana (también procesados) "una empresa criminal conjunta para el comercio de estupefacientes siendo ese su aporte funcional, mientras que Tognoli se ocupaba de la protección del normal desarrollo de dicha actividad ilícita mediante la evitación de que fuera frustrada tanto por la fuerza policial que tenía a su cargo como por otras fuerzas policiales que eran puestas en evidencia".

De acuerdo al entrecruzamiento de investigaciones, a esta causa se le anexaron otros tres expedientes que serán llevados a juicio también el 26 de junio de 2017.

Allí se acusan a otras 23 personas, la mayoría de ellas señaladas por tenencia de estupefacientes para su comercialización. Entre ellos figura el nombre de Aldo "Totola" Orozco, otro supuesto líder narco que habría tenido vínculos con Ascaíni y protección policial en la ciudad de Firmat.