El Secretario Delvis Bodoira se refirió a las demás tareas que realiza el área de Protección Vial y Comunitaria en la ciudad. “Lo que tiene que ver con Protección Comunitaria, son todos los trabajos que se hacen en la noche, para el control de los boliches, la nocturnidad y que ha llevado a clausuras. Eso no se ve. Todos los fines de semana controlan todos los boliches. Acá no hay fiesta electrónica, no hay fiesta clandestina, ¿por qué? Cuando se habían vendido en un lugar 500 anticipadas para un lugar habilitado para 150, 200, el Juez de Faltas en el acto dispuso clausurar. Un montón de acciones así que quizás no se ven y eso hace al trabajo. Para que la ciudad esté como está hay mucho trabajo y mucho compromiso”.