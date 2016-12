BUENOS AIRES, 31 (NA). - La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó ayer la reapertura de la denuncia del exfiscal Alberto Nisman en su contra en torno a la causa AMIA por parte de una "coalición judicial-política-mediática alineada con la derecha norteamericana e israelí" y denunció que "la cuestión es que no vuelva ´el populismo´".

La exmandataria señaló que "el problema no es si abren o no abren la desprolija y apurada denuncia de Alberto Nisman" por el presunto encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA, ya que "no es eso lo que le interesa a la coalición judicial- política-mediática alineada con la derecha norteamericana- israelí".

"Lo que les interesa es asegurarse que no vuelvan gobiernos que tengan la idea de redistribución de la riqueza. En el idioma de ellos, la cuestión es que no vuelva ´el populismo´", indicó Cristina Kirchner en una serie de mensajes publicados a través de las redes sociales.

Desde Río Gallegos, la expresidenta insistió en que "todo consiste en criminalizar a los dirigentes, reduciendo su actuación al Código Penal, como sea".